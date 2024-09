Óriási volt a riadalom, darázscsípés miatt rohant az ügyeletre Erdélyi Mónika

Biztosan mindenki látott már olyan szituációt, amit valaki a levegőben csapkodva próbál egy repkedő állatot leütni, vagy elkessegetni. Erdélyi Mónikának is egy darázzsal gyűlt meg a baja. Nem is akármilyennel. A YouTube-csatornájára készült videóban mesélte el részletesen a történteket. Pontosabban azt, hogy bár nem tudta, hogy allergiás a darázscsípésre, most komoly allergiás tüneteket okozott a veszélyes fajta. Erdélyi Mónika mint mondja, a történteket figyelemfelhívásként osztotta meg, hogy aki hasonlóképpen jár, pontosan tudja, mit kell tennie.

Erdélyi Mónika tünetei egyik pillanatról a másikra súlyosbodtak Fotó: Mediaworks-archívum

Erdélyi Mónika tünetei egyre súlyosbodtak

Történt ugyanis, hogy a minap az autójába berepült – utólag megtudta – egy fekete lábú lódarázs, amik Ázsiából érkeztek, és ezeknek a csípésük komoly irritációt, allergiás tüneteket okozhat.

A csípést követő percekben megszédültem, akkor még azt gondoltam, nem lesz nagyobb probléma, mert nem vagyok, legalábbis nem voltam allergiás a darázscsípésre.

„Gyerekkoromban volt ilyen eset utoljára. (…) A csípés után beszaladtunk a patikába, hogy megkérdezzem, ilyenkor mit kell tennem, mivel nem éreztem semmi különöset, nem is pánikoltam be” – kezdte Mónika, aki egy antihisztamint kapott a gyógyszertárban, amit allergia ellen szoktak adni. Azonnal be is vett egyet belőle, de már mire visszaért az autójához, a bal szeme bepirosodott, majd elkezdett viszketni a sarka, majd a talpa, amitől már nagyon megijedt, mert korábban még hasonlót sem érzett. Minden pár perc leforgása alatt történt, visszaszaladt a patikushoz, aki közölte vele, hogy szíve szerint azonnal mentőt hívna hozzá a tünetek súlyossága miatt. Mónika úgy döntött, hogy inkább bemegy Érdre az ügyeletre.

„Nem kerültem rögtön sorra, várakozás közben azt vettem észre, hogy megy el a hangom. Az már nagyon ijesztő volt, de úgy gondoltam, a legjobb helyen vagyok a rendelőben. Bekerültem a doktornőhöz, szuper ellátásban részesültem.”

Kaptam a karomba egy branült, és egy három injekcióból álló koktélt adtak be. Közben már felszökött a vérnyomásom és belázasodtam.

„A »koktél« után várnom kellett, míg visszajött a hangom, lement a lázam és stabilizálódott a vérnyomásom is. Nem engedtek el azonnal, hogy megnézzék, hogyan hatnak az injekciók” – idézte föl a történteket.