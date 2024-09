75 éves Molnár György Elefánt: „Közelebb van a kijárat, mint a bejárat”

Az egyik legjobb dolog az életébn, hogy mai napig kap visszaigazolásokat, hogy valamit jól csinált (Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM)

„Az Omega fölkerült az éterbe az emlékek közé”

Az Omega gitárosa körül sok minden megváltozott. Több zenésztársa elhunyt, ma már csak ritkán áll színpadra, de a dalszerzésnek továbbra sem fordított hátat.

Tudomásul kell venni, hogy közelebb van a kijárat, mint a bejárat.

„Az a jó dolog az életben, amikor visszaigazolásokat kapsz, hogy valamit jól csináltál. Viszont azt is be kell látni, hogy a mi időnk elmúlt. Az Omega fölkerült az éterbe az emlékek közé. Aztán ki tudja, lehet, hogy ötven év múlva is játszani és hallgatni fogják a dalainkat. Az 1994-es Népstadionban adott koncertünk mindenkinek egy mérföldkő volt az életében. Zuhogó esőben végigállta a közönség, ezek maradandó emlékek, amiket nem lehet újra megismételni. Tempóra villámlott, ha rá gondolok, futkos a hátamon a hideg. Spielberg súlyos pénzeket fizetett volna, amennyire egybehangoltan működött a színpadi háttér” – tette hozzá mosolyogva.