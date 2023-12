„Azt hittem, infarktusom van” – Molnár György Elefánt újra kórházba került

Az Omega gitárosa az elmúlt években számos egészségügyi problémával küzdött meg. Tavaly tavasszal, három év után másodjára is kiújult a daganatos betegsége, hónapokig tartott a felépülése, egy évvel ezelőtt azonban jó hírt kapott orvosától, nem alakultak ki áttétek a szervezetében. Júniusban mellkasi fájdalmai miatt újra kórházba került, majd nemrégiben öt év után gerincsérve is kiújult.

A zenész nemrég két hetet töltött a kórházban, jelenleg otthonában gyógyul Fotó: Nagy Zoltán

„A szívemmel is van némi ramazuri”

Orvostól orvosig járt, pénzt, időt nem kímélve reménykedett a gyógyulásban. A műtét is szóba került, de még most is bízik abban, hogy mégsem kell kés alá feküdnie. A Metropolnak árulta el, hogy túl van egy komoly injekciós kúrán, ami úgy tűnik, használt, de csak átmenetileg, ugyanis a 74 éves zenész nemrég újra kórházba került.

„Négy-négy injekciót kaptam a gerincem mindkét oldalába.”

Amire régóta vártam, bekövetkezett, mert végre talpra álltam, és úgy éreztem magam, mint egy húszéves fiatalember.

„Öt napig teljesen megszűnt a fájdalmam, de az öröm csak rövid ideig tartott, mert ahogy szűnt a hatása, úgy romlott vissza az állapotom is. Nem mondom, hogy annyira szenvedek, mint előtte, de sajnos érzem, hogy nem lesz tartós a fájdalommentes élet” – mesélte lapunknak, majd hozzátette, nem várt problémákat hozott felszínre a kúra.

Az egekbe szökött tőle a vérnyomásom, úgyhogy saját magamtól bementem a kórházba, és mint kiderült, jól tettem. Azt hittem, infarktusom van, de szerencsére tévedtem.

„Hosszasan vizsgáltak, a szívkatéterezés és az ultrahang után kiderült, hogy a szívemmel is van némi ramazuri. A professzor úr egyelőre úgy döntött, nem ültet be söntöt, megpróbálják gyógyszeres kezeléssel helyrehozni a problémát. (Egy sebészetileg kialakított összeköttetés a nagyvérkör és a kisvérkör között, amelyet gyakorlatban egy a főütőér és a tüdőér közé varrt cső alakú műér – a szerk.) Két hetet töltöttem az intézményben, mindent elkövettek értem, amiért nagyon hálás vagyok. Most már itthon vagyok, de január közepén várnak vissza. Addig szedem a sok gyógyszert. Kicsit gyenge vagyok, de a rohamok megszűntek. Egyelőre az is kérdés, hogy mi lesz a gerincsérvemmel, bízom benne, hogy van még a műtéten kívül más alternatíva a gyógyulásomra. Szeretném elkerülni az operációt, az én koromban ez már nem játék” – árulta el érdeklődésünkre.

Molnár György hosszú idő után, december 28-án lép újra színpadra Fotó: TV2

„Remélem, 6-7 percig kibírom a színpadon”

A rossz hír mellett a zenész boldogan újságolta, hogy hamarosan újra találkozhat vele a közönség, ugyanis nemrég jelent meg az Utolsó mohikán című dala, amit lemez formájában is kiadnak.

„December 28-án mutatjuk be a Barba Negrában, a Mobilmánia zenekarral lépek föl, és Vikidál Gyuszi énekli. Azt gondolom, nála hitelesebben más nem is tudná előadni.”

Hosszú idő után ott találkozom újra a közönséggel, remélem, hogy nem lesz probléma, és bírni fogom a gyűrődést, 6-7 percig kibírom a színpadon.

„És még egy jó hírt szeretnék megosztani mindenkivel, aki velünk tart ezen a napon, a helyszínen a jegy mellé ajándékba kapja a CD-t. Az interneten már elérhető a dal, és a megtekintések számával is nagyon elégedett vagyok, de szeretném, ha minél több emberhez eljutna a Trunkos Andrással készült közös dalom” – mondta Molnár György Elefánt.