Kórházi kezelésre szorul Molnár György Elefánt

Molnár György Elefánt kétszer is megküzdött daganatos betegségével. Tavaly év végén azonban az ellenőrző vizsgálatoknál kiderült, nincsenek áttétek a szervezetében. Úgy tűnt, hogy a hosszú, küzdelmes hónapokat végleg maga mögött hagyhatja, azonban most újabb rossz hírek érkeztek az Omega zenészétől. Nemrég még a mentőt is magára hívta, mert folyamatosan nyomást érzett a mellkasában. Jelenleg a kivizsgálások folynak, egyelőre még nem tudni, mi okozta a problémát. A Ripostnak mesélt a részletekről.

Vizsgálgatnak, mert valami a szívem táján nincs rendben. Rám nem jellemző, de annyira nem éreztem jól magam, hogy Pünkösd pénteken kihívtam magamra a mentőt.

"Aznap bekerültem a Kútvölgyi Kórházba, épp a kardiológiai osztály volt a sürgősségi ügyeletes, végül egészen késő estig ott voltam. Rengeteg vizsgálatot végeztek rajtam, voltam vérvételen, EKG-n, az eredmények akkor nem mutatták ki, mi lehet a probléma. Viszont az biztos, nem stimmel valami" – mondta a lapnak.

Aggódik a család, de jó kezekben van

A gitáros azóta is több vizsgálaton esett át, szinte minden napját a kórházban kezdte.

"Most hétfőtől elkezdtem járni a Budapesti Szent Ferenc Kórházba, ahol a nagyon kedves barátom, Toldy-Schedel Emil a főigazgató. Ritka jó kardiológus, naponta kerül sor újabb és újabb vizsgálatokra. Jelenleg a negyediknek az időpontját keressük."

Most viszont, hogy kicsit hűvösebb idő van, jobban érzem magam, de időnként jelentkezik egy enyhe mellkasi nyomó érzés, ami picit sem esik jól.

Fulladás szerencsére nincs, de olyan, mintha ülnének a mellkasomon és a hátamon. Persze a család minden tagjában van egy pici aggodalom, de jó kezekben vagyok. Bízom benne, hogy Emil barátom kideríti és meg is oldja a problémámat. Kértem, hogy még tíz évre olajozza meg a szerkezetet, hogy legalább addig menjen" – árulta el Molnár György.

A problémája ellenére igyekszik a napi rutin szerint élni

A zenész nem különösen szereti a tétlenséget, és bár kíméli magát, mindig talál elfoglaltságot.

Próbálok mindent úgy csinálni, mint eddig. Huszonnégy órára kaptam egy szerkezetet, ami folyamatosan mérte és rögzítette a vérnyomásomat és a pulzusomat, azonban ha valaki befekszik az ágyba, akkor fals eredmények születnek.

"Pontosan emiatt mentem, csináltam a dolgomat, de nyilván nem álltam neki futni és biciklizni. A napi rutinokat végigcsináltam, bevásároltam, segítettem főzni, a nagyobbik fiamnak pedig a számítógépét kicsit feltuningoltuk, mert már nagyon lassú volt" – mesélte, majd hozzátette, a jelenlegi egészségügyi állapota miatt igyekszik a pihenésre is időt szakítani.

"Minden nap korán kell kelnem, mert Budán lakom, és reggel nyolcra kell Budanyékre érnem, és a fővárosi forgalom kiszámíthatatlan. Kicsit fárasztó napokat élek, de ha tehetem, pihenek, ilyenkor a Discovery Channel-t. Az egyik műsort különösen a kedvelem, amiben roncsautókat varázsolnak újjá. Baromi érdekes, nagyon élvezem" – mondta a lap érdeklődésére.