Laky Zsuzsi férje a mai napig szerelmes: „A síron túl is imádni foglak”

Tizennégy év telt el azóta, hogy Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv örök hűséget fogadtak egymásnak. Az elmúlt években sok mindenen mentek keresztül: közös örömök, bánatok, viták majd kibékülések, nehézségek és önfeledt boldog pillanatok jellemezték a kapcsolatukat, de az egymás iránt érzett szeretetük minden próbán átsegítette őket.

Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv tizennégy éve keltek egybe (Fotó: Szabolcs László)

Laky Zsuzsi férje még mindig szerelmes

Guszti a közösségi oldalán is megemlékezett a házassági évfordulójukról és egy hosszú megható szerelmi vallomást írt feleségének.

„Ma 14 éve Muci... pedig 14 gombóc még Feri bácsi sóskafagylaltjából is sok, nemhogy belőlem!? Ezzel együtt a mai napig azt érzem hogy állandóan hozzád kell hogy érjek valahol, hogy meg kell hogy öleljelek, hogy akarom még csókolni a szád! Lehetek hangos, sőt otromba is voltam már sokszor igaz... de Te pontosan tudod ki vagyok én, és hogy milyen is vagyok valójában, és hidd el, nem kell ezt nekünk megmagyarázni igazából senkinek, legfőképpen vadidegeneknek nem! Szeretem minden rezdülésedet... a vágyaidat és a félelmeidet egyaránt... a szépségedet, minden apró szépséghibáddal együtt... az Anyádat, az Apádat, a Gyermekeinkkel és a Kutyánkkal együtt szeretlek úgy, ahogy vagy! Próbálok közben kibeb*szott romantikus is lenni, de tudom hogy sokszor nem megy! Hálás vagyok az életnek igazából minden veled töltött percért, minden örömünkért, nehézségünkért... minden boldog pillanatunkért, sőt minden elvesztegetett percért akár, amit egymás nélkül töltöttünk Muci ebben az életben! Köszönöm hogy egyáltalán a világon vagy, és hogy most már Ti jelentitek számomra az egész világot! Sosem volt még minden ennyire egyértelmű számomra, és sosem voltam még ennyire hálás mindezért!

Értelmet adtál az életemnek és két gyönyörű Gyermeket... akikért még a síron is túl imádni foglak külön-külön is! Szerelmes vagyok beléd Muci a mai napig, még ha nem is vagyok tökéletes, és ha jobb ember szeretnék lenni, már az is csak miattatok van!

– fogalmazott Guszti a közösségi oldalán.