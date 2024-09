„Ha ennyi eszed” – A rajongók szerint óriási hibát követett el Kulcsár Edina a kicsikkel

Kulcsár Edina élete olyan, mint egy igazi tündérmese. A sok szenvedés és viszontagságok után végre rátalált a szőke herceg fehér lovon, megcsókolta, és immáron boldogan élhetnek, amíg meg nem halnak. Bár szerelmük hirtelen jött, olyan mindent elsöprő volt, hogy azonnal mindketten kiléptek előző kapcsolatukból (Edina esetében ez egy házasság volt két gyerekkel), majd nem sokkal később hivatalosan is bejelentették, hogy ők bizony egy párt alkotnak. Még fel sem eszméltek a magyarok abból a sokkból, hogy Csuti és Edina válnak, G.w.M oldalán már be is ismerte a modell, hogy bár ő maga sem érti, hogyan, terhes. Amara tehát nagyon hamar jött, rögtön születése után pedig megfogant Dion. Most azonban a rajongók egy súlyos mulasztásra hívják fel a figyelmet.

Kulcsár Edina és G.w.M nagyon boldogok együtt

Kulcsár Edina egy friss videót töltött fel a közösségi oldalára, amelyen éppen az újszülött kis Diont ringatja. A pólyás áhítattal nézi az anyját, Edina pedig elárulta, hogy nagyon nem könnyű négy gyerek mellett. A videó pillanatában Amara ordított a testvérféltékenység miatt a járókájában, a nagyobb gyerekek közül az egyik pedig hátul éppen üvöltette a pókemberjátékot. Mindeközben színes ledek világítottak. Emiatt a látvány miatt a rajongók teljesen kiakadtak, és szerintük Edina nincs tekintettel arra, hogy a gyerekeknek nyugodtabb környezetre van szükségük.

„Lehet, érdemes lenne megfontolni, hogy az ingerekből kevesebbet kapjon a picur. Sok videódnál látni, hogy folyamatosan tévéznek a gyerekek, ez nem tesz jót az idegrendszerüknek” – írja az egyik kommentelő.

„Őszintén és nem bántásból, de még nézni is rossz. Nekem is van egy 4 és fél hónapos kisfiam és mellette egy 3 éves, de a kicsivel szeretek ilyenkor kicsit elvonulni, mikor pl. altatom. Konkrétan engem nagyon zavarna ez a sok inger. Nem jó szerintem, hogy mindenki egymás hegyén-hátán van. Minden gyermeknek más igénye van, az életkorukból fakadóan, de ez így elég durva. 4 gyerekkel érdemes lenne átgondolni, hogy ez ne így legyen. Külön szoba, külön kuckó... stb.”

Mondd, hogy azt a játékot nem Medox játssza, és csak rosszul látjuk, hogy a kislány nézi... lehet sértődni, csak véletlen láttam a posztod, de ha ennyi eszed van ilyet kiposztolni, akkor fogadd a hideget és a meleget egyaránt

– írja egy másik felháborodott kommentelő.

A videót IDE kattintva lehet megtekinteni.