Itt van Mikes Anna és Krausz Gábor válasza a rájuk zúduló gyűlöletcunamira – fotó

Krausz Gábor és Mikes Anna pillanatok alatt az ország egyik kedvenc sztárpárja lett, így érthető is, hogy mindenki kíváncsi a kapcsolatuk alakulására.

Mikes Anna és Krausz Gábor szerelmesebb, mint valaha Fotó: Havran Zoltán

Éppen ezért borzasztóan örültek a rajongóik, amikor kiderült, hogy a sztárséf és a táncos is részt vesznek a TV2 egyik sikerműsorának, az Ázsia Expressznek legújabb évadában. A műsor elstartolása óta azonban többen is csalódtak a párban, arra hivatkozva, hogy teljesen mások, mint ahogy elképzelték őket.

Rengeteg támadás érte Krausz Gábort és Mikes Annát

Ezért sok támadást is kapnak, ez azonban egy kicsit sem szegi kedvüket, sőt, szerelmük talán még erősebb is, mint valaha. Legalábbis erre enged következtetni Mikes Anna legfrissebb Instagram-bejegyzése, amelyen szerelmesen ölelik egymást Krausz Gáborral. A szerelmespár, - akik jelenleg jelenleg Szlovéniában vakációzik – rajongói pedig rögtön meg is ragadták az alkalmat, hogy a kommentszekcióban a támogatásukról biztosítsa őket.

„Ennél ütősebb választ nem is adhattatok volna azoknak a kommentelőknek, akik már annyit csalódtak, hogy nyugtatókon élnek szegények! Én meg boxolok velük rendesen. A lényeg, hogy ilyen boldog képet látok RÓLATOK! Élvezzétek a pihenés minden pillanatát a romantikát! Na szóval értitek. Most tényleg jó kedvem lett és ilyen boldog képeket dobjatok még nekünk!”

„Kedves Anna& Gábor! Sok ember szeret ítélkezni, de azt, hogy boldogok vagytok együtt, és szeretitek egymást, azt soha, senki nem veheti el tőletek. Majd az idő válaszol, hogy kinek is volt igaza. Maradjatok örökké ilyenek, mint most! Ilyen boldogok, mosolygósak, mert csudajó ezt látni a mai világban. Jaa, és Ázsiáról annyit, hogy lehet, hogy az értetlen emberekkel úgy beszél Gábor ahogy, de ahogyan egymással bántok, az a versenyben lévő összes szerelmespár között példaértékű. Én szeretlek titeket, és hajrá a végéig!”

„De szépek vagytok így együtt! Sok sikert és sok boldogságot nektek!”

„Nekem is Ragyog a szivem mint a nap. Hogy ilyen boldognak látlak titeket”.

„Embernek maradni minden körülmények között. Bebizonyítottátok!!”