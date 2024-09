Passziváltatott Gregor Bernadett

Az ősz megérkezésével bizony több sztárnak is megszólalt az iskolai csengő. Hiszen nem is gondolnánk, hogy a siker és reflektorfény mellé még van olyan hazai híresség, aki tanulni szeretne. Ilyen Gregor Bernadett, de ide lehetne sorolni Balázs Andit vagy Kárpáti Rebekát, Mérai Katát vagy Janicsák Vecát is.

Gregor Bernadett passziváltatta a tanulmányait - Fotó: Knap Zoltán

Gregor Bernadett passziváltatott!

A csinos színésznő mindig is imádta az állatokat, több kutyus gazdija, így a téma is közel állt hozzá. Ez is döntő volt Bernadett számára amikor jelentkezett a Miskolci Egyetem Jogtudományi Karának Állatvédelmi szakember képzésére.

„Péntektől szombatig voltak óráim, amiket remekül össze tudtam egyeztetni a munkámmal, az első félévet sikeresen teljesítettem egy húzósabb vizsgaidőszakot követően.

Nagyon élvezem, hogy azt tanulom, amit szeretek.

Annyira jó volt az online órákon való részvétel, hogy inkább otthon sminkeltem ki magam az előadások előtt, csak hogy tudjam még hallgatni” – kezdte Bernadett a hot! magazinnak.

Hiába a rengeteg káprázatos élmény, a színésznő mégis úgy döntött, hogy passziváltatja a jogviszonyát egy félév erejéig. Lapunknak elárulta, miért jutott erre a döntésre.

„Iszonyatosan sok színházi munkám volt az utóbbi időben. A sok ingázás és feladat miatt úgy éreztem, túl sok mindenből maradok ki, és nem tudok aktívan részt venni az órákon. Lelkiismeretes vagyok, és nem akartam hanyag munkát végezni, így a passziválás mellett döntöttem, de csak erre a félévre” – árulta el.

Mérai Kata mindenből ötös lett

A Barátok közt egykori sztárja a Dunaújvárosi Egyetem kommunikáció és média szakára jelentkezett levelezős diákként. Azóta már két féléven is túl van, és nem is lehetne boldogabb.

Mérai Kata imádja a tanárait - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

„Maximalista vagyok, de nem volt a fejemben, hogy kitűnő szeretnék lenni, ehhez képest mindenből ötös lettem, ami nagyszerű érzés.

Sok jelenléti és online órám is van, és eléggé szigorúan veszik a részvételt.

Sokan azt hiszik, hogy a levelező annyiból áll, hogy vállon veregetnek, és megajándékoznak egy diplomával, pedig ez koránt sincs így” – kezdte Kata a hot! magazinnak.