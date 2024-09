Ez már követhetetlen: csókban összeforrva látták Jennifer Lopezt és Ben Afflecket

Az elmúlt félévben már csak se veled, sem nélküled násztáncot járt egymással Ben Affleck és felesége Jennifer Lopez, akik mindketten munkáik miatt folyamatosan utaztak, és kevés időt töltöttek egymással. Egyre több pletyka került napvilágra különköltözésről, és szakításról is, ezért végül augusztusban J-LO hivatalosan is elismerte, hogy elválnak egymástól a férjével, és a szakításuk időpontjának április 26-nak jelölték meg a válási papírokon. Most három héttel a válóper benyújtása után megdöbbentő dolog történt: lencsevégre kapták a házastársakat, ahogy egy hotelben csókolóznak egymással.

Megpróbálják harmadszor is egymással? BENNIFER újratöltve /Fotó: Agence / Bestimage

A Life.hu szúrta ki a Page Six értesüléseit, miszerint az elhidegült pár szombat reggel együtt reggelizett a gyermekeikkel a kaliforniai Beverly Hills Hotelben.

Ben Affleck és Jennifer Lopez jelenleg a Beverly Hills Hotelben vannak, fogják egymás kezét és csókolóznak. A gyerekek velük vannak, de egy külön asztalnál ülnek

- idézte az egyik szemtanút a lap. Még érdekesebbé teszi a történteket, hogy Jennifer ujján újra megjelent az eljegyzési gyűrűje is, amelyet korábban már nem viselt. A kiruccanáson Ben Affleck ex-felesége Jennifer Garner is részt vett, őt szintén látták távozni a szállodából.