Kiderült, hány nap kellett Jennifer Lopeznek és Ben Afflecknek a szakítástól a válóperes papírokig

Második nekifutásra is zátonyra futott Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága. Bár már hónapok óta tudni lehetett, hogy szakítófélben van az álompár, most hivatalosan is bejelentették, hogy elválnak egymástól. A kedden benyújtott válási dokumentumok böngészése során a Life.hu egy igen érdekes dátumra bukkant rá, ugyanis a hollywoodi sztárpár feltüntette, hogy mióta nem alkotnak egy párt. Szakításuk időpontjaként 2024. április 26-át jelölték meg. Ez alapján könnyen kiszámolhatjuk, 115 nap kellett nekik, hogy pontot tegyenek a házasságuk végére, és elindítsák a válási procedúrát.

Igaznak bizonyultak a pletykák, ismét szakított egymással az álompár (Fotó: TheImageDirect.com)

Jennifer Lopez kedden, augusztus 20-án nyújtotta be az ügyvédjén keresztül a válókeresetet – szúrta ki a Page Six. A szomorú dátum ráadásul napra pontosan 2 évvel az esküvőjük után érkezett el.

Rengeteg előjel kísérte a válást

Március óta cikkezik róla a külföldi sajtó, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata válságba került. Április után pedig már néhány bennfentes információja alapján sejteni lehetett, hogy a sztárpár külön él egymástól. Ezt megerősítette, hogy a milliókat érő kastélyuk – amelyben közösen éltek korábban – eladóvá vált, és különböző ingatlankereső weboldalakon jelent meg júliusban. Bár néhány napja a színész születésnapi buliján is lencsevégre kapták Jennifer Lopezt, az már biztos volt, hogy nagyon kevés időt töltöttek együtt, ugyanis Amerika két végében dolgoztak és mozogtak a sztárok.