Jennifer Lopez most először rakott ki magáról képet a válása óta, nincs visszaút?

Sok találgatást és pletykát követően végül bizonyossá vált, hogy véget ért Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága. Az énekesnő és a színész először 2002-ben kezdett el randevúzni, majd a szakítást követően 2022-ben mondták ki a boldogító igent. A sztárpár kapcsolata azonban másodjára is zátonyra futott: Jennifer Lopez augusztus 20-án beadta a válókeresetet. A hivatalos válási papírokon egyébként április 26-át jelölte meg a szakítás dátumaként, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva.

Véget ért Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága / Fotó: Agence / Bestimage

Jennifer Lopez egyelőre még nem nyilatkozott a szakításáról, és nem adott ki közleményt a közösségi oldalain sem - pénteken azonban egy szexi szelfit osztott meg az Instagram-sztorijában. Ez az első fotó, amit az énekesnő posztolt, mióta hivatalossá vált, hogy elválnak Ben Affleckkel.

A fotón - amelyet egy rajongói fiókból posztolt újra - az 55 éves Jennifer Lopez lenyűgözően néz ki hatalmas, hullámos frizurájával és csillogó sminkjével.

A felvétel hátterében egy karácsonyfa látható, ami arra utal, hogy a kép nem friss, korábban, az ünnepekkor készülhetett. A Page Six ki is derítette, mikori a fotó: 2020. decemberében lőtték, amikor az énekesnő a sztárfodrász Chris Appletonnal dolgozott. Akkoriban a híres stylist is megosztotta ezt képet J.Lóról - írja a Life.hu, ahol meg lehet tekinteni a fényképet.

A hírek szerint egyébként Jennifer Lopez volt az, aki próbálta megmenteni a házasságukat, de az 52 éves Ben Affleck nem mutatott érdeklődést eziránt.

Jennifer őszintén hitte, hogy ez volt a legnagyobb szerelem, amit valaha megélt, és végre megkapta az esélyt a tündérmesére. Nem gondolkozott el azon, ki is ez a férfi valójában. Benben olyan sötétség van, amit más nem tud helyette helyrehozni. Jennifer Garner sem volt erre képes, és a világ összes sikere sem lenne elég

- nyilatkozta a pár egy közeli ismerőse.