40 éves a legendás Rendőrakadémia - Így változtak a szereplők az évtizedek alatt

A korábbi NFL játékos, aki testalkatának köszönhetően a filmben is Hightower(toronyház) nevet kapta. A csendes, ám annál erősebb rendőr, aki óriási igazságérzettel bír és ennek megfelelően cselekszik, akkor is, ha az szabályellenes. Színészként ő sem futott be az akadémiás filmek után nagy karriert, de feltűnt például a Rém rendes családban, illetve a Rendőrakadémia sorozat verziójában, ahol már kapitányi rangban tért vissza. 2011-ben vesztette életét a színész, akinél a halála után állapították meg, hogy a sportolói pályafutása alatt szerzett fejsérülések miatt állt be nála krónikus traumás encephalopathiát.

Kim Cattrall a Rendőrakadémia film egyetlen színésze, aki igazán sikeres karriert futott be Fotó: IMDB

Kim Cattrall lényegében az egyetlen színész, aki bár csak az első részben szerepelt, utána világsiker útjára lépett, partnere volt Kurt Russel, Jean-Paul Belmondo, vagy éppen Tom Hanks. Később a 90-es évek végén ezt csak tovább emelte a Szex és New York sorozattal, amiben Samantha karakterét játszotta el, majd annak mindkét filmváltozatában is szerepelt, később pedig a széria új változatában is, melynek címe És egyszer csak.