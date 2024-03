Negyven éves a Rendőrakadémia - így néznek most ki a szereplők

A Rendőrakadémia első részét 1984-ben forgatták, a hetedik és egyben utolsó film 1994-ben készült el. Az alapsztori szerint újításként a rendőrségnek minden jelentkezőt fel kell vennie. Az egyik csoport újoncai számos kaland során próbálják bebizonyítani, hogy a különcségeik dacára is képesek végül jól képzett rendőrökké válni. Az elmúlt negyven évben igazi kultuszfilm lett minden rész, sokan fejből idéznek belőlük. Nézzük, mi történt a főbb szereplőkkel az utolsó forgatás óta! Íme a hot! magyazin összeállítása!

A Rendőrakadémia sokaknál a mai napig kultfilmnek számít. (Fotó: PROFIMEDIA)

Steve Guttenberg (Carey Mahoney)

A most 65 éves színész édesapja valóban rendőr volt New Yorkban, ám a felesége kérésére később egy áruházban vállalt munkát. A fia nem követte a pályáján, inkább színész lett. Mahoney szerepére Tom Hanks és Michael Keaton neve is felmerült, de végül Guttenberg lett a befutó, aki később a legtöbbet profitált a szerepből – a karrierje során számtalan filmben játszott. Öt éve a második házasságában él, a felesége Emily Smith tévériporter.

(Fotó: PROFIMEDIA)

G. W. Bailey (Harris kapitány)

A mind a hét részben játszó színész folyton borsot tört sete-suta újoncai orra alá. Később is gyakran bíztak rá rendőr, katonatiszt vagy nyomozó szerepet. 33 évig volt nős, két gyereke van. Az 1999-es válása óta egyedül él, és 79 évesen még mindig filmezik.

(Fotó: PROFIMEDIA)

Leslie Easterbrook (Debbie Callaghan kiképzőtiszt)

Az újoncokat edző szexszimbólumot tartják a sorozat legemlékezetesebb karakterének. A színésznő óriási tévés karriert futott be, több mint 300 műsorban és sorozatban szerepelt. Ma, 74 évesen is szép, karcsú és dögös, mint egykor. 2022-ben játszott utoljára filmben. Egyszer ment férjhez, de kilenc év után elvált. 2016 óta Dan Wilcox forgatókönyvíróval élt, aki nemrég hunyt el.

Fotó: Albert L. Ortega / GETTY IMAGES

Kim Cattrall (Karen Thompson)

Ő volt az, akibe Mahoney beleesett. A színésznő ma is aktív, színházban is szerepel, ám legtöbben a Szex és New York című sorozat (és filmek) kapcsán ismerik. Háromszor ment férjhez, nem született gyermeke. 2016 óta Russel Thomas hangmérnökkel él.

(Fotó: NORTHFOTO)

Michael Winslow (Larvell Jones)

A tízezer hangeffekt embereként is emlegetik; különleges tudását megcsillogtatta a Rendőrakadémiában, ahogy azóta számos egyéb produkcióban is. Legutóbb tavaly, a Modern Arcana című filmben játszott. Háromszor nősült, két gyermek apja.

Fotó: Gisela Schober / GETTY IMAGES

Akik már „leszereltek”

David Graf (Eugene Tackleberry) számos filmben játszott. Ötvenévesen, feleségét és két gyerekét hátrahagyva, váratlanul hunyt el 2001-ben.

(Fotó: Ron Galella / GETTY IMAGES)

Bubba Smith (Moses Hightower), a 198 centis egykori amerikaifutball-játékos a sportkarrierje után fordult a színészet felé. Először reklámokban szerepelt, majd felfedezte a film. 2011-ben drogtúladagolás miatt vesztette életét.

(Fotó: PROFIMEDIA)

Az Eric Lassard parancsnokot alakító George Gaynes katonaként szolgált a holland királyi haditengerészetnél, a leszerelése után lett aktív színész és énekes. 1953-ban nősült, egy fia és egy lánya született. 2016-ban hunyt el, kilencvennyolc évesen.

(Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

Az apró termetű Laverne Hooksot játszó Marion Ramsey a színészetet éneklésre és dalszerzésre cserélte. Rendszeresen koncertezett klubokban, főleg Tina Turner dalaival hódított. Család nélkül, 2021 januárjában halt meg, rövid betegség után.

(Fotó: PROFIMEDIA)