Életveszélyes helyzettel nézett szembe Csuti: „Van az a látvány, amit nem kívánok senkinek”

Az Újratervezés negyedik évadához Csuti projektmendzserként csatlakozott, így ő felügyeli a házak felújítási folyamatait, Lehoczky Léna, lakberendezővel közösen. Bár az első három esetben is akadtak már nehézségek, de a negyedik héten egy még komolyabb problémával szembesültek. A Kapuvári család otthona három évvel ezelőtt égett ki teljesen, aminek következtében néhány tartógerenda is elvetemedett. Így csapat azzal szembesült, hogy ezek egyáltalán nem biztonságosak, sőt bármikor leszakadhatnak, maguk alá temetve a bent tartózkodókat.

Nagy örömmel vágott neki a házfelújításnak Csuti, de olyan problémával szembesült, ami akár életveszélyes is lehet (Fotó: TV2)

Bármikor összedőlhet

Csuti miután felmérték a helyzetet, megállapította, hogy a ház így nem biztonságos és muszáj új tervet készíteniük. Ennek ellenére nem ijedt meg, hiszen előre tudta, hogy ezek a felújítások biztosan nem mennek majd teljesen simán.

Ha ez most ilyen akkor ez leszakadhatott volna bármikor. Amikor ezeket a projekteket elvállaltam sejtettem, hogy itt azért nem úgy mennek majd a dolgok, ahogy mi azt elméletben megtervezzük. De soha nem esek ilyenkor pánikba, egyébként is profi szakemberekkel vagyunk körülvéve, ők pedig kitalálják majd a megoldást

– mesélte az üzletember.

Végül felülről is megvizsgálták a tartók állapotát, ami még több aggodalomra adott okot.

Van az a látvány, amit nem kívánok senkinek. Amikor mi megláttuk, hogy ezek a gerendák, hogy állnak, vagy éppen hogy nem, akkor azért átfutott az agyunkon, hogy ez itt bármelyik pillanatban összedőlhet

– vallotta be.

Miután a csapat megoldotta a problémát, Csuti életre szóló élménnyel lepte meg a Kapuvári családot (Fotó: TV2)

Csutiék is megkönnyebbültek a megoldás után

Laikusként az üzletembernek nagy fejtörést okozott ez a probléma.

„Azért ez a gerendakérdés foglalkoztatott engem is. Tényleg elképzelésem sem volt, hogy ezt, hogyan lehet majd kivitelezni” – vallotta be. De a szakemberek erre is találtak megoldást, amit Léna el is magyarázott a projektmendzsernek, így végre mindketten megkönnyebbülhettek és folytathatták a munkát a tervek szerint.

„Miután a gerendát felhelyezték, azért megkönnyebbültem. Elméletben is tudtam, hogy ez így tartós lesz, de így sokkal jobb érzés” – árulta el a lakberendező.