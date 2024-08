Megható! Csonka András adta át új otthonuk kulcsát az árva gyerekeknek

A Farkas testvérek, Zoli, Tibor és Viki édesanyjuk után tavaly édesapjukat is elvesztették. A sok tragédia után a családnak külön kellett élnie és az otthonuk is lakhatatlanná vált. Ám amikor bekerültek az Újratervezés negyedik évadába, végre reményt kaptak, hogy egyenesbe kerüljön az életük. Most pedig át is vehették a gyönyörű, felújított házukat.

Az Újratervezés csapata átadta a Farkas testvérek új otthonát (Fotó: TV2)

Sőt, a munkálatok végére Tibor, a középső fiú is betöltötte a 18-at, így Szabó Zsófi egy kis meglepetésbulit szervezett neki a barátaival és testvéreivel. Az ünneplésre még egy nagyon kedves vendéget is meghívott, aki különösen közel áll a Farkas család szívéhez.

Azért láttam, hogy kicsit sokkolva vannak, erre biztos nem számítottak, hogy én is itt leszek

– mondta mosolyogva Csonka András, aki a Ding dong című dalát is elénekelte a születésnapos fiúnak.

Csonka András meglepetésvendégként érkezett Tibor születésnapjára és a lakás kulcsait is átadta neki (Fotó: TV2)

Persze, a meglepetésen túl a fiú számára a legnagyobb öröm, hogy felnőttként már nem kell tovább nevelőszülőknél élnie, a maga ura lehet és az egykori családi házukba is visszaköltözhet.

Az, hogy végre betöltöttem a 18. évemet, nagyon felszabadító érzés. Végre nem kell beszámolnom senkinek, hogy mikor, hol vagyok és belekóstolhatok, hogy milyen a felnőtt élet. Végre egy kis szabadság, nyugalom, csend

– mesélte Tibor.

A gyerekek belépve nem hittek a szemüknek, hogy milyen átváltozáson ment keresztül a családi ház (Fotó: TV2)

Ezek után pedig már csak egy nagy ajándék volt hátra. Csonka Bandié lett a megtiszteltetés, hogy átadhatta a születésnaposnak az új otthonuk és ezzel együtt az új életük kulcsát.

Az Újratervezés csapata és a család is a könnyeivel küzdött

A testvérek a házba belépve szinte el sem hitték, hogy ez az ő otthonuk. Zoli kezdetben szóhoz sem jutott és teljesen elérzékenyült a gondolattól, hogy végre egyenesbe kerül az életük. Az emlékeiket bekeretezve látva pedig mindannyiuknak könny gyűlt a szemébe és persze a szüleikre gondoltak, akik nagyon boldogok lennének az új otthonban. Tibor azt is elárulta, most, hogy már 18 éves, minden erejével azon lesz, hogy munkát találjon és sikerüljön elintéznie, hogy a húga, Viki gyámja lehessen, aki még nevelőotthonban él.

Zoli, Tibor és Viki boldogan vette birtokba otthonát, ahol hamarosan új életet kezdhet együtt a három testvér (Fotó: TV2)

