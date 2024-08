Az Exatlon sztárjai meglepték az árván maradt testvéreket

Az árván maradt Farkas testvérek, annak ellenére, hogy szétszakították őket, nagyon összetartóak és alig várják, hogy újra együtt élhessenek. Úgy tűnik, ez az álom hamarosan valóra is válik, hiszen az Újratervezés csapata rendbe hozza a lakhatatlanná vált otthonukat, a középső testvér, Tibor pedig, amint betöltötte a 18. életévét szeretné gyámság alá venni a húgát Vikit, hogy ismét együtt lakhassanak. Azelőtt azonban, még egy különleges meglepetésben is részük lehetett, amit Szabó Zsófi az Exatlon sztárjaival szervezett nekik.

Az Exatlon sztárjai örömmel vállalták a nemes feladatot, hogy meglepik a Farkas családot Fotó: TV2

A családban több közös hagyomány is volt. Mielőtt elvesztették a szüleiket, imádták együtt nézni az Exatlon című műsort. Sőt, még kedvenc versenyzőik is voltak, Kása András és Mischinger Péter személyében. Az édesanyjuk még egy plakátot is rajzolt a gyerekeknek, amit a sportolók képei díszítettek. Most pedig élőben is találkozhattak kedvenceikkel, de sajnos már édesanyjuk nélkül.

Amikor Viki szobájában voltam és láttam, hogy ő hatalmas Exatlon rajongó, akkor már rögtön tudtam, hogy segítséget fogok kérni, hogy bármilyen úton-módon, de találkozhasson valakivel a műsorból

– árulta el Szabó Zsófi.

A gyerekek nagyon örültek a különleges meglepetésnek Fotó: TV2

Az Exatlon sztárjai boldogan teljesítették a kérést

Persze a sportolók örömmel vállalkoztak erre a megható és nemes feladatra, hogy kicsit felvidítsák Zolit, Vikit és Tibort, akik így, ha csak egy napra is, de megfeledkezhettek a gondjaikról.

Amikor Zsófi engem felkeresett és megkért, hogy jöjjek el ebbe a műsorba, eszembe nem jutott volna az, hogy nemet mondjak, hiszen ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én lettem az egyik kiválasztott

– mondta mosolyogva Kása András.

Ha pedig kíváncsiak vagytok, hogy milyen programot állított össze a két Bajnok a testvéreknek, megtudhatjátok az Újratervezés szerda esti adásából a TV2 Klubon 21:30-tól.