Kilátástalan helyzet: mindennap a kiégett háza látványára ébred a rácalmási család

Az Újratervezés negyedik évadának negyedik hetén a Kapuvári családot ismerhetik meg a nézők. Márti és Zsolt három gyermekükkel, Mártikával, Zsófival és Zsoltikával élnek egy 40 négyzetméteres melléképületben a házuk mellett. A család gyönyörűen felújított otthona egy elektromos tűzben teljesen kiégett és nincs lehetőségük önerőből a felújításra. A helyzetük teljesen kilátástalan volt, ám amikor Stohl András és Szabó Zsófi megérkezett a jó hírrel, új reményt kaptak.

Stohl András és Szabó Zsófi nem csak jó híreket, új reményt is hoztak a rácalmási családnak (Fotó: TV2)

Az édesanya könnyeivel küszködve mesélt arról, hogy milyen érzés 3 éve mindennap ezzel a tragédiával ébredni és elaludni:

Próbálunk pozitívak lenni, de nagyon nehéz az, hogy egy telken van a két ház és mindennap azzal kell szembesülnünk, hogy mennyivel másabb életünk lehetett volna, ha sikerül befejeznünk azt, amit elkezdtünk.

A család otthona egy elektromos tűz következtében vált lakhatatlanná, ugyanis egy éjszakára töltőn hagyott akkumulátor felrobbant és tüzet okozott.

„Amikor belépek ebbe a házba, egyszerűen a hideg futkos a hátamon, annyira nyomasztó és rossz érzés. Nem szívesen jövünk ide be, mióta ez történt” – mesélt elcsukló hangon Márti.

A Kapuvári család háza inkább emlékeztet egy horrorfilm helyszínére, mint meleg otthonra (Fotó: TV2)

Stohl András és Szabó Zsófi újra mosolyt csaltak a család arcára

A műsorvezetők, mint mindig, most is meglepésként érkezetek, amit Kapuváriék szinte el sem hittek. Az édesanya szinte azonnal sírni kezdett, ahogy meghallotta András hangját, miközben a mosolygást is alig tudta abbahagyni, annyira megkönnyebbült. De nem csak ő és a lányai érzékenyültek el, Szabó Zsófinak is legördült az arcán néhány könnycsepp.

Nagyon szeretem ezt a pillanatot, amikor beköszönünk a családnak. Nem tudják, hogy jövünk és ezért valódi, őszinte érzelmeket lehet ilyenkor látni. Az hogy, amikor kijöttek, mind a három lány sírt, az embernek azért megdobogtatja a szívét

– mondta Stohl András meghatottan, aki maga is megrendült a kormos ház láttán.

Ha pedig kíváncsi vagy, hogy mit hoz ki a csapat a lakhatatlan épületből, akkor kövessétek az Újratervezés adásait minden hétköznap 21:30-tól a TV2 Klubon.