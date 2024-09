Együtt sírtak a nézők Zámbó Krisztiánnal: így énekelte édesapja dalát

Zámbó Krisztián szombat esti produkciója nem nyerte el túlságosan a zsűri tetszését, és a nézők is úgy döntöttek, hogy a vígaszágba küldik. Annak ő volt az utolsó előadója, és bizony egy egész országot fakasztott könnyre. Édesapja bőrébe bújt, és úgy énekelt, olyan produkciót mutatott be, amitől egy mindenki azt gondolta, hogy Jimmy elevenedett meg. Azt is elárulta, hogy Jimmy eredeti ruháiban lépett fel: halála óta nem viselte őket senki. Itt nézhetjük vissza a produkciót: