Egy ország aggódik most Vajna Timiért: természeti katasztrófa sújtotta

Vajna Timi már évek óta maga mögött hagyta Magyarországot. Már azelőtt Amerikába szeretett volna költözni, hogy Andy Vajna elhunyt, mióta pedig szeretett férje már nem él, csak a családját jön haza meglátogatni, illetve Andy sírjánál rója le tiszteletét. Az özvegy újra férjhez ment, és közös otthonban élnek Los Angelesben. Bár sokak álma, hogy a hírességek városába költözzön, azért csöppet sem veszélytelen. A magas bűnözési ráta és a sivatag élővilágán (csörgőkígyó, skorpió, mérges pókok) túl természeti katasztrófák is sújtják a vidéket. Timi most arról számolt be, hogy egy igen erős földrengés sújtotta Los Angelest, mindazonáltal a posztjai alapján úgy tűnik, jól van.

Vajna Timi földrengésről számolt be / Fotó: Instagram