Kiakadtak az Ázsia Expressz hajszázói: ez várta őket a temetőben

A Fülöp-szigetek fővárosának sírkertje korántsem csupán a holt lelkek otthona. Nagyon is sok, szám szerint legalább 800 család ugyanis szó szerint a sírok között alakította ki otthonát, miután egy jobb élet reményében költöztek a délkelet-ázsiai metropoliszba. Az Ázsia Expressz híres arról, hogy nem csak fizikai, de lelki nyomást is gyakorolnak az egyébként is végletekig feszített idegrendszerű párosokra, így természetesen az egyik hajszafeladat ott várt a három párosra.

Döbbenetes képsorok az Ázsia Expresszben (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz a temetőbe érkezett

Jolly és Barbi megérkeztek a több mint 1 millió sírt magába foglaló komplexumba és persze azonnal inukba is szállt a bátorságuk.

Most konkrétan bejövünk egy temetőbe? Ne!

„Azt a k**va életbe...” – szentségelt a mulatós sztár, akire kedvese rá is kontrázott. „Amikor beleptünk a temetőbe… Sőt konkrétan inkább egy emeletes házba, nem hittük el amit láttunk. Köpni, nyelni nem tudtam. Nyúlkáltunk a koporsók helyén...” – fakadt ki Szuperák Barbi, aki bevallotta, azon a ponton elgondolkodtak azon is, hogy feladják a játékot.

Jolly és Barbi is siettek elvégezni a rémisztő feladatot (Fotó: TV2)

„Már a gondolat is borzasztó”

Jollyékhoz hasonlóan Krausz Gábor és Mikes Anna lélegzete is elakadt, amikor befutottak a sírkertbe. A profi táncos épp úgy nem örült a helyszínek, ahogy Jolly és Barbi. „Itt azért én megijedtem. Hiszen a temető alapból egy rémisztő dolog. Számunkra ez az egész egy felfoghatatlan dolog. Ilyesmivel én még életemben nem találkoztam. Már a gondolat is borzasztó és nekünk ott volt feladatunk”– magyarázta rémülten Mikes Anna.

Mikes Anna rosszul érezte magát a temetőben (Fotó: TV2)

„Ezért nagyon hálásnak kell lennünk…”

A Zámbó testvéreket is mélyen érintette a látvány, ami a temetőben fogadta őket. „A saját helyzetünk annyira eltörpül, az itt élők gondjai mellett.

Bármin is stresszelünk otthon, az közelében sincs annak, amivel az itt élő emberek nap mint nap megküzdenek.

Ezért nagyon hálásnak kell lennünk…” – mondta az Ázsia Expressz kamerájának Adrián.