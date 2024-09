Ábel Anita gyermekét is megviselte a válás

Ábel Anita nagy sikerrel debütált a Palikék Világa By Manna csatornán a saját podcastműsorával, aminek az Egy ritmusban címet adták. A színésznő három híres nővel beszélget a műsoraiban, akiket generációk választanak el egymástól. A téma közös, a nézőpont azonban mindig nagyon más. A beszélgetések alatt nem ritka, hogy Ábel Anita is hozzáfűzi a gondolatait, és megosztja a közönséggel a magánélete történéseit. Most is ez történt.

Ábel Anita lánya megváltozott szülei válása alatt (Fotó: TV2)

Ábel Anita lányának segítségre volt szüksége szülei válása után

A színésznő a legfrissebb epizódban Janicsák Vecával, Tallós Ritával és Tóth Vivivel beszélgetett a családról, rokoni viszonyokról, amikor szóba kerültek a gyerekek is. Ez volt az a pont, amikor a színésznő feltette a kérdést: „Mikor van az a pont, amikor egyszer csak a gyerek – ha megnézünk egy családmodellt – átveszi a terheket?” – majd meg is adta a választ:

Amikor például én váltam, az én lányom 9 éves volt, és elkezdett úgy viselkedni, mintha az anyám lenne. Hiába mondtam neki, hogy én vagyok az anya, te a gyerek. Akaratlanul elkezdett bevonódni, utána átvette az édesapja terheit, és hosszú-hosszú küzdelem volt, és külső segítséget is igénybe vettünk, hogy erről leszokjon. Mert egyszerűen azt érezte, hogy ezt a konfliktust – nem a válást, hanem akármelyikünk életében bármit – neki kell megoldania, mert mi magunktól nem vagyunk képesek.

A teljes beszélgetést itt lehet megtekinteni: