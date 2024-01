Újra szerelmes Janicsák Veca: tényleg ő a párja?

Janicsák Vecára rátalált a szerelem! Bár ez énekesnő nem árulta el, ki a szerencsés, többen tudni vélik, ki az új párja, akivel már össze is költöztek.

Az énekesnőre rátalált a szerelem! Fotó: Móricz István

Idén már ki merem jelenteni, hogy a tavalyi évben boldog párkapcsolatban éltem. Kevesen tudják, mert nem posztolok folyton a közösségi oldalakon. Nincs mit bizonygatnom, és nincs is annyi időm rá

– nyilatkozta az énekesnő a Hot! magazinnak. Az interjúból, melyet a Bors idézett, az is kiderült, hogy Veca és szerelme már több mint egy éve együtt vannak.

Éppen mostanában költöztünk össze, most jutottunk el erre a pontra. A kapcsolatunk megérett erre. Mindketten úgy éreztük, hogy ez megkönnyíti az együtt töltött minőségi időt is.

Az internetes fórumok jól értesültjei úgy tudják, s szakmai berkekben is az a hír kering, hogy Janicsák Veca Boncsér Gergely opera- és operetténekesbe szeretett bele. Ahogy ő is, az énekes is elvált, neki is van egy gyereke.