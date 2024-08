Tudtad? Így gyógyítanak a méhek!

Tulajdonképpen egy gyógyszertárnak is felfoghatjuk az illatos nyári rétet, ahol a zümmögő patikusok végzik a munkájukat, akik nem összekeverendők a darazsakkal. Komolyabb problémák esetén azért továbbra is az orvos és a ter­mé­szet­gyó­gyász segítsége szükséges, ilyen helyzetekben nem elegek a gyógyuláshoz a méhek.

Nem is gondolnánk, mennyi minden jóra használhatók a méhek - Fotó: Shutterstock / Hot Magazin

A legismertebb méhproduktum a méz, ami nem csak torokfájásra jó, mint azt sokan gondolnák.

„Rengeteg benne az ásványi anyag és a különféle enzimek, amelyek például egy gyomorhurut esetén is jót tesznek. Ráadásul finom is, bár vitaminokban nem túl gazdag” – kezdte a hot!-nak Csibi Mária Magdolna ter­mé­szet­gyó­gyász. „Antiszeptikus, baktériumölő hatását nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is élvezhetjük, például sebeknél.”

Persze a vitaminokról sem kell lemondanunk: a virágpor tele van velük. Annak sem kell megijednie, aki allergiás rá, hiszen szájon át még akár ő is alkalmazhatja.

„A virágpor segíthet sugárterhelés esetén, sőt férfiaknál prosztataproblémák vagy terméketlenség esetén is.

Ezenfelül télen sokkal jobb vitaminforrás, mint a gyümölcsök, viszont akinek érzékenyebb a gyomra, annak érdemes nyáron, frissen, nyers formában vásárolnia, mert könnyebben emészthető, mint szárítva.

Ezt a fajtát viszont célszerű jégen tárolni, míg a szárítottat nem szükséges.”

A méhek pempője sokat segíthet

Ezzel azonban még mindig nincs vége, hiszen a kis zümmögők tarsolyában csodaszerek is vannak!

A méhek által előállított méz valódi gyógyszer is lehet - Fotó: Shutterstock / Hot Magazin

„Amíg a virágpor a férfiaknak segíthet terméketlenség esetén, addig a méhpempő a nőknél járulhat hozzá a várva várt pozitív eredményhez. Késleltetheti a klimaxot, és enyhítheti a tüneteit. Elesettség, fejlődési elmaradások, szellemi kimerültség esetén igazi csodaszer. Figyelni kell a jó minőségre, mert kényes, hűtést igénylő anyag; akkor lehetünk biztosak, ha a méhész megbeszélt időpontra, hűtőtáskában hozza.”

A propolisz – az a gyantás anyag, amit a méhek fás növények rügyeiről gyűjtenek – nem ennyire kényes.

„Elképesztő, hogy mennyi pozitív tulajdonsága van: antibakteriális hatású, gombaölő, vérnyomás-, fájdalom- és gyulladáscsökkentő, immunerősítő, epehajtó… Minden házipatikában ott kellene lennie, mert ez a méhek csodaszere!” – mondta lelkesen a természetgyógyász.