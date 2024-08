Mi a titok? Évtizedek óta együtt vannak ezek a sztárpárok

A hírességek világa és a szórakoztatóipar nem feltétlenül kedvez a hosszú házasságoknak, ráadásul a mai felgyorsult világ sem támogatja feltétlen a tartós kapcsolatokat és a hűséget. Vannak azonban ellenpéldák!

A celebvilág nem feltétlenül kedvez a tartós kapcsolatoknak (Fotó: Pexels)

A Metropol arra vállalkozott, hogy egy csokorba gyűjti azokat az ismert magyar sztárokat, akik évtizedek óta élnek boldog és kiegyensúlyozott házasságban a választottjukkal.

Az apropót az szolgáltatta, hogy Varga Miklós a héten Velencébe repítette a feleségét, ugyanis már 30 éve vannak együtt.

Korda György és Balázs Klári

Korda György és Balázs Klári több mint 40 éve vannak együtt (Fotó: Szabolcs László)

Balázs Klári anno kétszer is határozottan visszautasította Korda Györgyöt, mivel elmondása szerint az énekes akkoriban nem feleséget, sokkal inkább kalandot keresett. A táncdalfesztiválok sztárja azonban nem adta fel az udvarlást, és milyen jól tette! Aztán mégiscsak összejöttek, és 1982-ben összeházasodtak. Immár több mint négy évtizede alkotnak egy párt a magánéletben és a színpadon is. Nemrég pedig együtt ragadtak kint a budapesti reptéren is, miután törölték a járatukat.

Szandi és Bogdán Csaba

Szandi és Bogdán Csaba már 25 éve házasok (Fotó: Czerkl Gábor)

Pintácsi Alexandra, művésznevén Szandi tinilányként, tizenhat évesen ismerkedett meg későbbi férjével, Bogdán Csabával, az Első Emelet együttes zeneszerző-gitárosával. A köztük lévő jelentős, 16 évnyi korkülönbség miatt Szandi édesapja eleinte nem nézte jó szemmel a kapcsolatukat, de Szandiék rácáfoltak a szkeptikusokra. 1999-ben házasodtak össze, három gyerekük született. Csaba ’95 óta Szandi menedzsere, ez idő alatt több mint 200 dalt írt már feleségének.

Bódi Margó és Bódi Guszti

Bódi Margó és Bódi Guszti a nehéz időszakokban sem engedték el egymás kezét (Fotó: Markovics Gábor)

Bódi Guszti és Margó közel öt évtizede házasok, a kapcsolatuk pedig példaként állhat minden pár előtt. A népszerű zenész és felesége ugyanis a nehéz időkben sem engedte el egymás kezét, a legnagyobb szegénységben is kitartottak egymás mellett, és a súlyos betegségeket is együtt vészelték át. A szerelmük pedig azóta sem hunyt ki, ugyanolyan lánggal ég, mint amikor először találkoztak.

„Margóval nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen volt lehetőségünk több országban is megfordulni már. Thaiföld, Vietnám és Egyiptom egyértelműen a kedvenceink közé tartozik, és hát itt olyan élményekkel gazdagodtunk, amiket sosem fogunk elfelejteni. Például azt biztosan nem, amikor megkértem Margó kezét” – árulta el a népszerű zenész korábban a Metropolnak.