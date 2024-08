Sztárbalhé: Ördög Nóra nem hagyta annyiban, amit Sebestyén Balázs mondott róla

Ez elsősorban az én belső parám volt, de azért volt egy-két olyan kedves kollégám, akik nyilatkoztak olyan dolgokat, hogy »végülis arra is kell egy ember, hogy valaki a telefonszámokat jól és pontosan be tudja olvasni«. Ezt Sebestyén Balázs mondta például rólam. Ezt többször is előkerült, hogy »Szép a Nóri, de nincs személyisége«