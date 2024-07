Ördög Nóra lebuktatta magát és Till Attilát, ez a valóság

Ördög Nóra és Till Attila a TV2 talán legnagyobb sztárjai, akik hosszú évek óta hozzák a közönségnek a jobbnál jobb sikerműsorokat. Hamarosan egy gigantikus produkciót fognak hozni nekünk, ráadásul együtt, ugyanis közösen csinálják a hosszú idő után visszatérő, legendás Megasztár című tehetségkutató műsor következő évadát.

Ördög Nóra / Fotó: Máté Krisztián

Ördög Nóra nemrég megmutatta, hogy Till Attilával közösen forgatnak, és ugyan az nem derült ki, hogy pontosan mit, de nagy valószínűséggel a Megasztárról van szó – bár az is lehet, hogy az ősszel érkező Ázsia Expressz következő szezonja miatt dolgoznak együtt, hiszen abban is mindketten szerepelnek most, csak Ördög Nóra műsorvezetőkén, Tilla pedig játékosként.

Ördög Nóra mókásan ugyan, de lebuktatta magát és Till Attilát is, ugyanis megmutatta a közösségi oldalán, hogy mi a különbség az Instagram és a valóság között.

Az Instagram-fotón mindketten remekül néznek ki, szuper a beállítás, míg a másikon, ami a valóságot mutatja, ott grimaszolnak, és már közel sem ennyire "idilli" az összhatás – de mégis ezen jobb a kisugárzásuk, látni rajuk, hogy nagyon élvezi kegymás társaságát.

Itt lehet megtekinteni Ördög Nóra Instagram vs. valóság posztját: