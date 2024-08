Szandi duplán ünnepelt, Nagy Ő Nati kitálalt Szoboszlai Dominikról

Kedden az egész ország az államalapítást ünnepelte, de Szandinak ez a nap duplán olyan fontos volt. Az énekesnő ugyanis nemcsak Magyarország, hanem kiskutyájuk, Maszat születésnapját is ünnepelte. Bár utóbbi „csak” 15 éves lett idén, ő is teljes értékű családtagként megérdemelte a saját tortáját. Természetesen Szandi kedves bejegyzése a rajongók szívét is megdobogtatta, és záporoztak a jó kívánságok.

Szandi koncertezés helyett dupla ünnepléssel töltötte az államalapítás napján Fotó: Bors Archív

Összeesett a tehetségkutató sztárja

51 éves korában elhunyt Will Read, aki a rendkívül híres Britain’s Got Talent című műsor felfedezettje volt. A döntőben David Williamsszel énekelt, és az egész ország szívébe belopta magát. A férfi rákkal küzdött, és hosszas betegeskedés után a szervezete feladta a küzdelmet — írja a Daily Star.

Nagy Ő Nati kitálalt Szoboszlai Dominikról

Nagy Ő Nati Jákob Zoli után más irányba szerette volna kivetni a hálóját, méghozzá a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik irányába. Azonban mióta a focistára rátalált a szerelem, a szőke szépség is lemondott róla. Ezek után viszont jogos a kérdés, hogyan tovább Nati számára, aki elmondta, hogy nemcsak sztárok jöhetnek szóba neki. Számára nagyon fontos egy férfiban, hogy maszkulin és ápolt legyen a párja.

Nagy Ő Nati elárulta milyen az ideálja Fotó: TV2

Imádnivalóak Rúzsa Magdi hármas ikrei

Rúzsa Magdi azon sztáranyukák közé tartozik, akik ritkán raknak ki gyermekeiről képeket. Az énekesnő a közösségi oldalán mutatta meg, ahogy hármas ikrei Budáról csodálják a pesti panorámát, és az augusztus 20-i légi parádét. Természetesen most sem mutatta meg a gyerekek arcát, így is oda vannak a rajongók a kicsikért.

L.L. Juniorért hagyta ott vőlegényét az oltár előtt a menyasszony

A napokban jelent meg L.L. Junior legújabb videóklipje, aki jó szokásához híven nagyot szakított legújabb nótájával. Azonban a zenéhez készített képi világ igencsak meglepő volt, ugyanis egy esküvőt látunk megelevenedni, azonban menyasszony az oltár előtt hagyja a vőlegényét, elszalad, átrohan a szőlősön, és végül belebotlik Juniorba, akivel forró ölelkezésben egyesülnek.