Cukiságbombával indul a nap: így szeretgéli Kulcsár Edina újszülött kisfiát

Kulcsár Edina nagyon boldog anyuka. Egy nehéz válás után végre megtalálta az önfeledt boldogságot, és Márkkal boldogabb, mint valaha. Hogy mennyire szeretik egymást, azt az is bizonyítja, hogy egy éven belül már a második szerelemgyerekük született meg. Tavaly még Amarát várta izgatottan az egész ország, mivel azonban fiút szerettek volna nagyon, nem hagyták abba a próbálkozást, és hamarosan meg is fogant Dion. Az egész ország kíváncsi arra, milyen vagány kisfiú lesz belőle, most pedig Edina egy megható videót posztolt 24 óráig elérhető sztorijában arról, hogyan simogatja kisfia apró kezecskéjét.

