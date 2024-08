Belekötöttek Kulcsár Edinába, megszólalt a pszichológus is – Videó

Most szült és máris magára hagyta pár napos kisfiát – ezzel támadják most az emberek Kulcsár Edinát. Óriási vihart kavart a szépségkirálynő posztja, amelyben férjével közösen pózolt gyermekük születése után alig néhány nappal. Azzal a felirattal tette ki az anyuka a posztot, hogy kimozdultak egy kicsit. Nem is kellett több, elszabadult a pokol, rossz anyának és felelőtlennek írták le a kommentelők.

Kulcsár Edina és G.w.M bejegyzéseit nemcsak a rajongóik, de a rosszakaróik is árgus szemekkel figyelik (Fotó: SZL)

Kimozdulni szülés után pár nappal? Ennyire megviseli az anyaság? Szép! Jól kezdődnek az együtt töltött percek

– írta egy kommentelő, akivel sokan egyetértettek, mivel arra következtettek, hogy a szülők kettesben mentek valahová. A kimozdulás oka valójában egy gyermekoltás volt, amit az újszülött kisbabájuk a kórházban nem kapott meg, így azt pótolták most az orvosok.

Ahhoz, hogy elmenjünk az oltásra, ki kell mozdulnunk. Egyébként én hátra beültem, mert több autóval mentünk, vittük a gyerekeket is. Nem értem, miért kellene mindenképpen a gyerekeket mutogatnom, hogy bizonygassak bárkinek is, hogy körülöttem vannak a gyerekek. Szóval semmi rosszat nem kell feltételezni, az meg, hogy kimozdultunk, szerintem nem egy negatív dolog

– tisztázta Edina, aki csupán néhány másodpercre, egy közös kép erejéig bújt össze férjével, G.w.M-mel, azaz Varga Márkkal, amíg az autókkal és a gyerekekkel félreálltak hazafelé.

Beültünk hátra Márkkal és csináltunk egy képet. Még csak nem is menet közben készült a kép. Úgyhogy innen is üzenem mindenkinek, nyilván 4 gyermekes családanyaként azt gondolom, felelősségteljes anyuka vagyok. A gyerekeimnek élek, máskülönben nem lenne négy.

A Tények által megkérdezett pszichológus szerint viszont még azzal sem lett volna baj, ha Edina ebben a helyzetben pár napos gyermekét fél órára valaki másra hagyja és tényleg kimozdul.

Nyugodtan igénybe lehet venni társas támaszt. Ez jelentheti a családot, a rokonokat, a barátokat, aki éppen hozzáférhető nekünk. Azért is fontos időnként pihenőt tartani ebben a szerepkörben, mert az állandó jelenlét beletolhatja az anyát egy pszichésen kimerült, kiégett, kizsigerelt állapotba

– fogalmazott a szakember.