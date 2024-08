Gólyahír: megszületett Kulcsár Edina és G.w.M kisfia

Most jött a hír, amire mindannyian vártunk: megszületett a volt szépségkirálynő, Kulcsár Edina, valamint a rapper, Varga Márk, azaz G.w.M második közös gyermeke, első közös kisfiuk. A pár már korábban kifejtette: nagy családot szeretnének, és Edina akár egy újabb, harmadik közös babát is bevállalna a férjével. Akárhogy is lesz, már most igen sok gyerek veszi őket körül: mind G.w.M-nek, mind Edinának két-két gyermeke született az előző kapcsolatukból, most pedig világra jött második közös gyermekük – akinek érkezését még február végén jelentették be.

Kulcsár Edina és Varga Márk még februárban jelentették be: újra szülői örömök elé néznek Fotó: SZL

Első közös kisfiúk érkezését pár perccel korábban G.w.M jelentette be a közösségi oldalán egy olyan képpel, amin meztelen mellkasához szorítja a babát, ezzel is kialakítva az első kapcsolatot vele.

„Isten hozott kincses hercegem! Varga Dion” – írta a megható képhez G.w.M., amit ide kattintva tekinthetsz meg.

Természetesen a büszke édesanya sem hagyta ki a lehetőséget és közös fotón mutatta be újszülött kisfiát. Kulcsár Edina bejegyzéséből pedig már az is kiderült, hogy Dion tegnap reggel látta meg a napvilágot, így a születése napja augusztus 8-a.

„Tegnap reggel megszületett a kisfiunk. Varga Dion 2024.08.08.” - írta édes fotójához Kulcsár Edina, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

Kulcsár Edina: Imádom a gyermekeim!

Kétségtelen, hogy Kulcsár Edina valósággal ragyogott a terhessége alatt. Ezt nem csak követői vették észre a szépségkirálynő posztjait látva az utóbbi hónapokban, de ő maga is kifejtette több alkalommal is, mennyire örül annak, hogy ismét anyai örömök elé néz.

Egyre izgatottabb vagyok… Mindjárt itt az idő, és lesz még egy pici fiam! Nem győzök elég hálás lenni Istennek, hogy ismét részem lehet ebben a csodában! IMÁDOM A GYEREKEIM!

– írta nem is oly rég Insta-oldalán a kismama.