Petrán követelnek revansot HEL Andristól: „nála valami biztos nincs rendben, ha ilyeneken gondolkozik”

A Házasság első látásra című reality egyik legmegosztóbb karaktere Kabai Andris volt, nem véletlenül. A lemezlovas Dávid Petra férjeként gyakran verte ki a biztosítékot a rajongóknál azzal, ahogy a fitneszedzővel viselkedett. Mindez persze már a múlté és a TV2 sztárjai kibékültek, igaz csak barátokként. Andrisra azóta pedig a szerelem is rátalált és kedvesével, Rékával boldogabb mint valaha, ennek ellenére nem hagyhatja teljesen maga mögött a műsorban történteket, hiszen ma is sokan felismerik az utcán. Sőt van, hogy furcsa dolgokat is kérnek tőle.

Kabai Andris még ma is kap furcsa megjegyzéseket, hónapokkal a Házasság első látásra vége után (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

A DJ lapunknak mesélt arról, hogy mivel jár ez az ismertség most, hónapokkal a műsor vége után:

Maga az, hogy a műsor miatt többen rám írtak, már lecsengett szerintem, inkább személyesen jönnek oda. Például Debrecenben volt egy olyan eset, hogy beszaladtam egy gyorsétterembe enni, ahol nagyon sokan odajöttek fotót kérni vagy beszélgetni néhány szót. Az ottani kiszolgáló srác is felismert és elmesélte, hogy nagy kedvence voltam a műsorban és az lenne a legnagyobb álma, ha felhívnám most itt Petrát, és megaláznám telefonban a füle hallatára. Hirtelen nem is tudtam erre mit reagálni, annyira megdöbbentett, csak mondtam neki, hogy nála valami biztos nincs rendben, ha ilyeneken gondolkozik.

„De persze vannak más megjegyzések is, például előfordul, hogy úgy jönnek oda, hogy oké, hogy botrányos voltam a műsorban, de azért mindig várták, hogy milyen hülyeségeket fogok még csinálni” – tette még hozzá nevetve.

Van, aki arra vágyik, hogy Andris a füle hallatára alázza meg Petrát (Fotó: TV2)

Sokan összesúgnak a Házasság első látásra szereplőjének láttán

Andris úgy érzi, Budapesten már nem néznek rá furcsán, inkább a vidéki városokban számít még most is nagy szenzációnak a jelenléte. Persze ez időnként elég kényelmetlen is tud lenni: