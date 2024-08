Ennek lesznek még következményei: durva, amit a kocsiján talált a Házasság első látásra Petije

Házasság első látásra – Kriston Péter is egyike volt azoknak a bátor lovagoknak, akik jelentkeztek a TV2 kísérletébe, hogy megtalálják a szerelmet és egyben a házastársukat is. A személyi edző mellé a szakértők Horváth Enikőt választották, akivel bár láthatóan meg volt köztük a kémia, nagyon sok veszekedés tarkította a kapcsolatukat. Éppen ezért a végén úgy döntöttek, hogy elválnak, ráadásul a volt feleség azonnal külföldre is menekült. Hónapok teltek el úgy, hogy találkoztak volna, végül a Szerencsekerék forgatásán mégis összehozta őket a sors. Ám, mint Enikőtől megtudtuk, a két fiatalnak jobban áll a távolság...

Megbüntették a Házasság első látásra sztárját

A szerelmet tehát nem hozta meg a műsor Peti számára, de ő láthatóan ezt cseppet sem bánja. Éli a civil emberek mindennapi életét, de nem csak a napos oldalát. A minap ugyanis a személyi edzőt derült égből villámcsapásként megbüntették.

A mikuláscsomag minden autós rémálma, a minap pedig Peti is belefutott egybe. Ráadásul úgy, hogy állítólag érvényes parkolójegye volt, amit meg is mutatott abban a videóban, amit az Instagram-oldalán osztott meg. És még egy „kedves” mondatot is mellékelt hozzá.

Miért kell értelmi fogyatékosnak lenni?

– tette fel a költői kérdést Peti, mi pedig mutatjuk a bizonyítékokat, amellyel a személyi edző próbálja az ártatlanságát alátámasztani. Mondjuk az előbbi mondat, nem biztos, hogy segít a TV2 sztárjának helyzetén.