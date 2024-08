Házasság első látásra: Laci nem aggódik, nagyapja szerint így fogja megtalálni az igazit

Hiába telt el közel fél év, rengetegen emlékeznek Brem Lászlóra, a TV2 nagy sikerű Házasság első látásra című reality-jének első férjére. A kecskeméti küzdősportoktató nagy izgalommal és még annál is nagyobb elszántsággal vágott bele a sajátos társkereső műsorba, melynél a jelentkezők közül pszichológusok által kiválasztott és párba állított felek az anyakönyvvezető előtt láthatják meg egymást először, s ha úgy döntenek, akkor a boldogító igen után elindul a közös életük ismerkedéssel, összecsiszolódással és minden mással... Bár Laci számára elsőre szimpatikus volt Hilda, a lány nem olyan férjre számított, mint amilyet kapott. Laci azonban nem adta fel, komolyan küzdött a lány szívéért, s szinte az utolsó pillanatig úgy nézett ki, győzni fog. Bár végül nem házaspárként léptek ki a műsorból, adtak maguknak még egy esélyt. Még egy esélyt, ami sajnos nem jött be.

Rengetegen drukkoltak Hilda és Laci házasságának, a férj elképesztő eredményeket ért el a kezdetben őt elutasító feleségénél. (Fotó: TV2 / hot magazin)

Bár Laci tavasszal egy új szerelemről mesélt, a jelek szerint sajnos annak is vége szakadt. Ám Hilda exe úgy tűnik, nem esett kétségbe .Sőt, mintha kifejezetten optimistán tekintene a jövőbe! Erre utal friss Facebook-bejegyzése is, igaz, a felütés akár magyarázat is lehet arra, miért futott zátonyra Laci két publikus kapcsolata.

Egy igazán erős Férfi energiáit csak egy hasonlóan erős Női energia tud táplálni, és kiegészíteni!

– írja Laci a Facebook-oldalán. A folytatás azonban kifejezetten izgalmas!

„Drága Nagyapám azt monda: «Mindannyiunknak megvan a párja csak rá kell lelnünk! Nem kell aggódni nem tudunk csak úgy elmenni mellette! Hiszen oly erősen fog vonzani magához, hogy képtelenek is lennénk nem észrevenni»”

– olvasható Laci közösségi oldalán. Lehet, ezért nem aggódik a társkeresés miatt? Egy biztos, máris kapott egy bizakodásra reményt adó hozzászólást!

„Csak valahogyan meg kellene találnunk azt az utcát, ahol el kellene mennünk mellette”

– írta egy nő, akinek szavaira Laci egy mosolygós, illetve „Hívj fel!” kézjeles emojival reagált.