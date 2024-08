Fekete gyászba borult Szinetár Dóra szíve: özönlenek a vigasztalások

Arról a Metropol is beszámolt, hogy elhunyt Novák Ferenc a Bihari János Táncegyüttes megalapítója, majd 1965-ben a Honvéd Együttes tánckarvezetője, 1975-től a Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál művészeti vezetője, valamint a hetvenes évek végétől az amszterdami Folklór Táncszínház koreográfus-rendezője, 1982-től a Honvéd Együttes művészeti igazgatója. Ezzel kapcsolatban most Szinetár Dóra is kifejezte fájdalmát:

- Mi sosem dolgoztunk együtt, de mégis úgy nőttem fel, néptáncosként, és táncos-színészként egyaránt, hogy Tata neve minden színházi próbafolyamatban, és minden néptánc koreográfiában felbukkant előbb-utóbb. Kihagyhatatlan szerves részévé vált az elmúlt évtizedek magyar tánc- és színházműveszetének. Rajongtam a koreográfiáiért, és a tanítványaiért, így érte is.