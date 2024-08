Beszóltak a trollok Bódi Sylvinek, ütős választ adott nekik

Egy hosszú és mozgalmas nyár végéhez közeledve Bódi Sylvi a káprázatos otthonában pihen meg, de természetesen az örök mozgó modellnek itt is kellett valami elfoglaltság. Ezért zöldbe borított mindent a ház körül és gyönyörű virágokat kezdett el nevelgetni. Ezeket már korábban is megmutatta a nagyközönségnek, most pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel friss képekkel készült arról, hogy milyen nagyot nőttek a virágok és a növényzet.

Fotó: SaghyFoto

Sokan azonban megjegyezték neki, hogy szerintük művirágokról van szó, és Sylvinek semmi köze a szépségükhöz. Erre ütős válasz érkezett fotók formájában.

Nagyon örülök, hogy ennyire tetszett Nektek a múltkori virágaimról készült fotósorozat. Azok a képek még júliusban készültek, azóta nagyon sokat nőttek a virágok, így megörökítettem Nektek a mostani állapotot is. Vicces hogy sokan azt írták, hogy ezek művirágok és nem a gondos kezeim munkájának köszönhetően ilyen szépek… Az utolsó két képet áprilisban készült, ahol ezek a “művirágok” még kicsik voltak.

- írta az Instagramra feltöltött fotósorozatához Sylvi.