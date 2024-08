„Az ember akkor öregszik meg, ha nincsenek céljai” – Balázs Klári az idő múlásáról vallott

Korda György az év elején lett 85 éves, míg Balázs Klári a napokban ünnepelte a 72. születésnapját. Az énekesnő a jeles nap kapcsán az öregedésen is elgondolkodott, amiről lapunknak is elárult néhány részletet. Sőt, abba is beavatott, mik a terveik a jövőre nézve.

A jövőbeli terveikről vallott Balázs Klári, így éli meg az idő múlását (Fotó: Szabolcs László)

Nagy tervek és előkészületek

Klárika most is, ahogy mindig a közelgő koncertekre készül, most éppen az augusztusi Budapest Park-fellépés köti le a gondolatait:

„Az elmúlt év gyönyörű volt és idáig ez az év is. Volt a Papp László sportarénás koncertünk, ami nagyon szép volt és nagy siker lett. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ez így sikerült és még hátra van a Budapest Park augusztus 23-án.! Sokat készülünk rá és folyton az jár a fejemben, mert szeretném, hogy valami egy picit más legyen, mint az arénában volt. Külsőségekben is gondolkozom, ruhákban például.”

A házaspár a jövő évét is nagyon aktívra tervezi, már most érkeznek a koncertfelkérések, igaz, tavaly óta kicsit visszavettek a tempóból.

A jövő év is biztosan szép lesz, rengeteg tervünk van, persze ezeket még nem árulhatom el. De el kell döntenünk, hogy mennyit szeretnénk dolgozni és hol, mert megkeresésben nincs hiány szerencsére. Mindenképpen szelektálni kell, mert mindent nem tudunk elvállalni, idén is körülbelül 40 előadást el kellett utasítanunk, mert már nem bírtuk volna. Így is 45-öt koncertre mondtunk igent, de úgy gondoltuk, hogy ez az év legyen lazább, mert tavaly 75 fellépésünk volt.

„Tervek mindig vannak és ez egy csodálatos dolog. Azt gondolom, hogy az ember akkor öregszik meg, ha nincsenek céljai, tervei, csak leül és sorozatokat néz. Én most sem nézek sorozatot, nincs ilyesmire időm, hogy órákig üljek! És persze addig, amíg egészség van, addig minden van. Hogyha rezeg a léc és beüt valami olyan dolog, ami akadályoz a munkában, akkor újratervezünk, de egyelőre minden rendben van szerencsére” – tette hozzá az énekesnő.

A Korda házaspárnak eszében sincs visszavonulni, idén 45 koncertet vállaltak (Fotó: Flajsz Péter)

Balázs Klárinak különleges kívánsága van

Bár a szülinapján is rengeteg meglepetésben volt része, de van egy dolog, ami már hosszú évek óta elmarad. Idén viszont Korda György kénytelen lesz bepótolni felesége kedvéért: