Elszólta magát Balázs Klári: nem Korda az egyetlen férfi, aki „úgy” látta őt mostanában

Csütörtökről péntekre virradóra nem sokat aludt a Korda-Balázs házaspár, hiszen tudták, hogy korán jelenésük van a Retro Rádióban, ahol Bochkorék faggatták őket az életükről szóló, frissen megjelent könyvről. Hogy a téma kapcsán hogyan merültek fel Balázs Klári napozós szokásai, arra Bochkor Gábor szolgáltatta a választ péntek reggel, amikor is konkrétan bekérdezett, a még álmoskás énekesnőnél, aki válaszolt, sőt kontrázott is.

Balázs Klári meztelenül napozik, nem szégyenlős Fotó: Szabolcs László

Balázs Klári vagy meztelenül napozik, vagy sehogy

Tényleg, bikiniben milyen a Klárika?

– szaladt ki a kérdés Bocsiból, mire egy jól számolható, három másodperces néma csend ereszkedett az éterre, majd Klárika úgy döntött, válaszol Gyuri bácsi helyett.

Nagyon régen látott bikiniben, mert amióta privát helyen napozhatok, én nem hordok fürdőruhát.

„Vagy napozok meztelen, vagy sehogy!” – vallotta meg ország-világnak Balázs Klári, aki mindjárt két olyan történetet is elmesélt, amelyek a pőre napfürdőzéseiről szóltak.

Balázs Klári és Korda György dedikálták is a Korda című kötetet Fotó: Facebook

„Zoli vagyok, a pincér Münchenből!”

Emlékszem egy esetre, amikor még a Velencei-tó partján laktunk, és egy helikopter szállt el a kertünk felett. Kicsit lassított, ebből sejtettem, hogy észrevett a pilóta

– nevetett az énekesnő, akire Gyuri bácsi még rá tudott tromfolni.

„Ha már erről beszélgetünk, eszembe jutott Dominika. Ott végkép azt gondoltuk, hogy nem fogunk találkozni magyarokkal, ezért minden lány ledobta a bikini felsőjét, persze, Klárika is. Egyszer csak odalépett hozzánk egy pasas ezzel a felkiáltással: Művész úr! Zoli vagyok, a pincér Münchenből!”

Szegény Klárikám gyorsan takarózott

– kacagott Korda György, aki természetesen ma is nagyon büszke felesége bomba formájára is, így őt egy cseppet sem zavarja, ha élete szerelme az egységes barnulás érdekében nem hord „felesleges” ruhadarabokat. Nem mellesleg, Bochkor Gábor a két történet közt maga is megvallotta hallgatóinak, hogy nyaranta a háza kertjében pőrén élvezi a D-vitamin-áramlást.