Sosem látott fotók az Ázsia Expressz negyedik évadából

Az Ázsia Expressz eddig egyetlen alkalommal tért le a kijelölt útról, vagyis hagyta el Ázsiát, mégpedig tavaly, amikor két, közép-amerikai országot jártak be a celebpárok. Hogy milyen veszélyesek is a helyi drogkartelek, és például Guatemalában milyen barátságtalanok is egyes helyiek az idegenekkel, azt Alekoszék, illetve Kecskés Enikő és Kafi a saját bőrükön tapasztalhatták meg. No, de az is tény, hogy Guatemala őserdői lenyűgözőek, ahogy a kulináris élvezetekre vágyok sem maradnak pártában, ha ellátogatnak a közép-amerikai országba, ahol persze sosem lehet tudni, hogy a platós autón érkező fegyveresek a rendőrség, vagy a bűnözők kötelékébe tartoznak-e.

Az Ázsia Expressz 2023-as évada keményre sikeredett (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz maja pofonosztója

A stáb útja egyik nap az egyik legnagyobb, fennmaradt közép-amerikai maja városba vezetett, ahol nem csak a jaguárok jelentettek veszélyt az odalátogatókra, de a híres pofonosztó maja asszony is ott leselkedett az égig érő, liánokkal tekert fák között. Azok a játékosok, akik nem tudtak helyesen válaszolni a párjukra vonatkozó kérdésekre, meg is rázták azt a bizonyos pofonfát. Nos, senkit ne tévesszen meg az asszony csepp termete. Bizony komoly ütőerővel bírt...

A csepp asszony olyan pofonokat osztott, hogy... (Fotó: Bors)

Indiánok pedig vannak

És ahol egy indián asszony feltűnik, ott élhetünk a gyanúperrel, hogy ott ólálkodnak a férfiak is, akik bizony már nem pofonokkal, inkább méregbe mártott köpőnyilakkal operálnak. Nos, szerencsére ma már kevésbé harciasok a "környékbeli maják", így kollégánknak nem volt oka a félelemre, amikor közrefogták a harcosok, akik egyébként a celebpárok felét kicsit elrabolták.

Kollégánkkal egészen jól bántak a maja indiánok (Fotó: Bors)

Nagyláb...

Alig néhány kilométerre a guatemalai főváros nyomornegyedétől igazi, hamisítatlan luxusba csöppenhet az ember. A hófehérre kövezett utcákat vakítóan fehér lakóházak övezik, melyek aljában az igazi luxusmárkák üzletei és éttermek sorakoznak. Itt található ez a különleges szobor is, jelezve, hogy itt aztán nagy lábon élének a helyiek.

Fene se tudja kit ábrázol a luxusnegyedben található gigászi szobor (Fotó: Bors)

A fekete Jézus...

Guatemalában nagyon erős a keresztényhit, ugyanakkor feléjük szentül hiszik, hogy Jézus fekete volt...