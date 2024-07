Nem Zámbó Krisztián az egyetlen: íme a magyar sztárok, akiknek csúnyán visszaéltek a személyazonosságával

Zámbó Krisztián nemrég az Instagram oldalán hívta fel a követői figyelmét arra, hogy mennyi kamuprofil született már a nevében. És míg vannak, amelyek egyértelműen viccből vagy tiszteletből készültek, addig akad olyan is, amelynek készítőjét rossz szándék vezérelte. Az énekes elárulta, előfordult, hogy egy csaló koncerteket szervezett a nevében, amiről természetesen nem tudott, így igazán kínos helyzetbe került. De sajnos sok hasonló történet volt korábban, és van is a hazai sztárvilágban, ezért most összegyűjtöttük, kik estek áldozatul a közelmúltban.

Visszaéltek Zámbó Krisztián nevével és fotóival, de sajnos nem ő az egyetlen (Fotó: Móricz István)

Schumacher Vanda épp a minap jelentkezett be az Instagram oldalán ezzel kapcsolatban, igencsak dühösen. Ez persze érthető, hisz a története Krisztiánéhoz nagyon hasonló csalási kísérlet. A műsorvezetőnek a TikTok oldalát másolták le teljes egészében, ami annyira jól sikerült, hogy több tízezres követőtáborra és megtekintésszámra tett szert vele az elkövető. Ám ez még nem minden! Azon túl, hogy Vandának adta ki magát és úgy tett, mintha a nyereményjátékai ezen az oldalon futnának, még be is követett néhány gyanútlan rajongót és a kriptokereskedelemmel kapcsolatban írt nekik, azért, hogy utána pénzt csalhasson ki tőlük. Szerencsére Vanda időben észrevette és jelentette is a profilt, sőt a valós Instagram profiljáról külön fel is hívta rá a figyelmet.

Van, akinek egészen másra használják a fotóit, mint Zámbó Krisztiánnak

Így történt ez Polgár Tündével is, akinek a képeit egy állítólagos vizeletinkontinencia kezelő gyógyszer reklámozásához használták fel. Ebben az esetben ugyan senki nem állította, hogy ő maga lenne Tünde, „csak” egy olyan reklámot készítettek „vele”, amibe ő nem egyezett bele. Természetesen az üzletasszony jelezte követőinek, hogy ehhez a promócióhoz semmilyen formában nem járult hozzá, és a céget is figyelmeztette, hogy a kép ellopásának ügyében rendőrséghez fordul.

Zoltán Erika fogyása után hamis reklámból akartak hasznot húzni a csalók (Fotó: Lang Róbert)

Zoltán Erika esete szinte kísértetiesen hasonlít ehhez, bár az ő esetében egy fogyókúrás szert reklámoztak a fotóival. Igaz, hogy az énekesnő sokat fogyott, de annak semmi ilyesmi nem volt a hátterében. Az énekesnő a saját erejéből és kitartásával hozta magát formába, így miután több rajongója is megkereste, és erről a szerről kérdezte végül utánanézett az ügynek és jelentette is a hamis reklámot. Persze sajnos ezek az esetek korántsem egyediek, ezelőtt is voltak, és biztosan lesznek is hasonlók, ennek ellenére nagyon fontos, hogy a sztárok fellépjenek ellenük, és természetesen az is, hogy a rajongótáboruk felfigyeljen az árulkodó jelekre.