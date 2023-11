„Egyre több internetes csaló jár el a nevemben, aki pénzt akar kicsalni tőletek” – visszaéltek Kökény Attila nevével

Egyre több hazai sztárunk nevével éltek, illetve élnek vissza a csalók. Talán Bódi Guszti és Bódi Margó esete váltotta ki a legnagyobb felháborodást, amikor a nevüket felhasználva pénzt próbáltak kicsalni az emberekből. Nemrég Hajdú Pétert is megtalálták a csalók, nemcsak ellopták hosszú időn keresztül felépített közösségi oldalát, de még meg is zsarolták. A tévés fizetett, ám hiába, mert újabb követeléssel állt elő a csaló. Kálváriája pozitívan záródott, de azóta újabb és újabb áldozatokat pécéznek ki az erre szakosodott „szakemberek”. Ugyanígy járt Tornóczky Anita is, akinek az oldalát lopták el, majd váltságdíjat követeltek tőle: fizessen, ha újra az irányítása alatt akarja tudni Instagramját. Most pedig Kökény Attilát érték el a kiberbűnözők. Az énekes azonnal akcióba lépett, hogy mielőbb tájékoztassa rajongóit: ne dőljenek be a csalóknak.

Az énekes a közösségi oldalain szólította fel követőit: ne dőljenek be a csalássorozatnak

Fotó: Markovics Gábor

„Figyelem! A kokenyattila998@gmail.com nem az én címem! Ezt a levelet jelentsétek spamnek!” – írta Facebook-oldalán az énekes, melyet három órával később egy másik felhívás követett.

„Figyelem! Soha, senkitől nem kérek támogatást e-mailben, messengeren, TikTokon. Vigyázzatok, ne dőljetek be!” – szólította föl követőit Kökény Attila.

Az énekes az egy napig elérhető Instagram-sztoriban további részleteket árult el arról, mi is történt pontosan.

„Figyelem! Sajnos, egyre több internetes csaló jár el a nevemben, aki pénzt akar kicsalni tőletek!

Soha, senkitől, semmilyen körülmények közt nem tettem és nem tennék ilyet!

„Akinek esetleg érkezett az e-mail-fiókjába, Facebookra, Instagramra, TikTokra üzenetként a nevemben, miszerint pénzt vagy bármit kér tőletek, azonnal jelentsétek a profilt és ne reagáljatok rá! Köszönöm szépen! Vigyázzatok magatokra, az értékeitekre!” – adott tájékoztatást a történtekről Attila.