Pápai Joci nevével éltek vissza csalók

Tombolnak a csalók az interneten. Az elmúlt időszakban több ismert embernek, sztárnak is ellopták a közösségi oldalát és visszaéltek nevükkel az elmúlt hónapokban. Többek között Nagy Sándor színész, Lagzi Lajcsi, és Rácz Jenő felesége is áldozatául esett a csalóknak, akik a sztárok ismertségéből akartak profitálni. Most a TV2 Sztárban sztár leszek! egyik mesterének, Pápai Jocinak a nevével készítettek egy kamuprofilt.

Pápai Joci is áldozatául esett az internetes csalóknak! Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló)

Jocit a rajongói figyelmeztették közösségi oldalán. Később ő is jelezte, hogy senki se dőljenek be az „áloldalnak”, és ha tehetik jelentsék a profilt.

Drága Barátaim! Rengeteg üzenet érkezik hozzám, tőletek azzal kapcsolatban, hogy valaki a nevemmel visszaélve írogat nektek, pénzt kér tőletek, vagy fenyegetőzik! Ez eszméletlenül felháborító! Kérlek bennetek, ha ilyet tapasztaltok azonnal jelentsétek a kamuprofilt az adott platformon: Facebook, Insta, vagy TikTok! Vigyázzatok magatokra és az értékeitekre, ne dőljetek be a csalóknak!

– írta Pápai Joci, a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében.

Rajongók szóltak Jocinak az álprofilról Fotó: MG

Reklámügynökként mutatkozott be a csaló!

Korábban a sztárséf, Rácz Jenő feleségét, Dórát is megtalálták az internetes csalók, akinek a képeit lopták el. Majd egy kamuprofilt hoztak létre Stella Taylor néven, és reklámügynökként mutatkozott be. Miután kiderült a csalás Dóri is rajongóihoz fordult, hogy megakadályozza az átverést. A legfelháborítóbb számára, hogy nemcsak férjével készült képeit használták fel, de kislányukkal közös képeiket is eltulajdonították.