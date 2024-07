Nem semmi: egyetlen év alatt ennyit keresett Vilmos herceg

Vilmos herceg 2022 szeptemberében, apja, Károly királlyá koronázása által kapta meg a Cornwall hercege címet, amit a mindenkori uralkodó legidősebb fia visel. Ezzel Vilmos lett a Cornwall hercegség ura, amiből természetesen bevétele is származik. Július 24-én hajnalban meg is jelent az éves jelentés, amelyből az is kiderül, hogy mennyit keresett a trónörökös az idei, 2023-2024-es évben, amely az első teljes pénzügyi éve volt Cornwall hercegeként.

Kiderült, mennyit keresett ebben az évben Vilmos herceg és családja Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto

A trónörökös ugyan nem klasszikus értelemben vett fizetést kap, de még így is igen szép összeget biztosít neki Cornwall. Ez a bevétel a hercegi család, azaz Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyermekük hivatalos, jótékonysági és személyes kiadásait fedezi. Ez idén, a 2023-2024-es pénzügyi évben összesen 23,6 milló font volt, ami átszámítva körülbelül 11 milliárd forint. Míg a tavaly, 2022 szeptembere és 2023 júliusa között átszámolva ez „mindössze” 2,7 milliárd forint volt...

Vilmos herceg is adóköteles

Külön szabályok szerint ugyan, de a bevételéből a hercegi család is adózik, amit a háztartási kiadások után fennmaradó teljes összegre számolnak ki. Bár hogy ezek a kiadások pontosan mit takarnak, azt nem részletezték és a pontos összeget sem árulták el. A bevétel nagy részét egyébként a Cornwall hercegségéhez tartozó földek, farmok és egyéb ingatlanok biztosítják, amelyek összértéke nagyjából 361,9 milliárd forintra rúg a People magazin szerint.