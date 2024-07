Ezt nem gondoltad volna: Katalin hercegné egy valamiben nagyon szigorú

Katalin hercegnének háromgyermekes anyukaként nemcsak a gyereknevelés nehézségeivel kell szembesülnie, hanem a királyi család rendkívül szigorú protokolljait is be kell tartania.

Katalin hercegné ragaszkodik hozzá, hogy mindig megbeszéljék a történteket a gyerekekkel (Fotó: AFP / (Photo by Daniel LEAL)

Ehhez ragaszkodik Katalin hercegné

Köztudott, hogy a hercegi pár dajka segítségét is igénybe veszi, ennek ellenére sokszor ők maguk mennek a gyerekekért az iskolába és szívesen csinálnak közös családi programokat is, például biciklizés vagy sütögetés. A királyi család gyerekeinek azonban sokkal szigorúbb házirendet kell tartaniuk, mint hétköznapi életet élő kortársaiknak, többek között új otthonukban, a windsori Adelaide Cottage-ban is vannak különleges szabályok, amelyek közül az egyik, hogy nem szabad kiabálni. Ehhez Katalin hercegné nagyon ragaszkodik. Egy bennfentes állítása szerint a kiabálás teljesen tabu a gyerekeknek és ha esetleg előfordul, akkor nem büntetik őket - például azzal, hogy beküldik őket a szobájukba -, hanem egy úgynevezett kanapébeszélgetést tartanak.

Ez röviden annyit takar, hogy a rosszalkodó gyerkőcöt elviszik a helyszínről és Katalin vagy Vilmos nyugodt körülmények között, egy kanapéra leülnek és megbeszélik a történteket. Elmagyarázzák nekik, hogy mit és hogyan kellett volna másképp csinálni. A hercegi pár soha nem kiabál a gyerekeikkel, mindig figyelnek rá, hogy letisztázzák a dolgokat.

Senkinek nem könnyű a helyzet

Értelemszerűen a gyerekeket is érzékenyen érinti, hogy édesanyjuk beteg. Katalin hercegné idén márciusban tudatta a világgal, hogy rákos megbetegedéssel küzd, januárban hasi műtéten esett át és kemoterápiát kap.

Hatalmas sokként ért minket, Vilmos és én mindent megtettünk, hogy feldolgozzuk és kezeljük ezt a magánéletünkben, a családunk érdekében. Időbe telt, amíg felépültem a nagy műtétből, de a legfontosabb az volt, hogy elmagyarázzuk Györgynek, Saroltának és Lajosnak, hogy rendbe fogok jönni

– mondta akkor a hercegné videóüzenetben.