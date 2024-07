Hoppá: Tolvai Reni terhes? Árulkodó fotó került ki róla a netre

Tolvai Reni egy igazi jelenség, hiszen nemcsak a hangja elképesztő, hanem a szépsége is. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a rajongóinak túlnyomó része minden bizonnyal a szexi képei miatt követi ő Instagramon – de most kivételesen nem villantással, és nem is egy új zenével hívta fel magára a figyelmet az énekesnő.

Tolvai Reni terhes? Fotó: Végh István

Tolvai Reni megosztott magáról egy új képet, amivel rendesen felkavarta az állóvizet, ugyanis úgy néz ki a felvételen, mintha hatalmas terhespocakja lenne, és bármelyik percben megszülethetne a babája.

Nem csoda, hogy a fotó láttán beindult a követők fantáziája, mindenki ugyanarra gondolt:

Csak nem terhes vagy? Az igen. Szép nagy baba lesz! Csak nem babát vársz..?

Persze voltak, akik rögtön írták, hogy Tolvai Reni nem várandós, hiszen a legutóbbi képein egyáltalán nincs terhespocakja, és itt is valószínűleg csak azért látszik úgy, mert a ruhája alá fújt a szél – sőt, egyesek szerint direkt rakott ki ilyen fotót a híresség, hogy ezzel is „megviccelje” egy kicsit a népet.

Itt lehet megtekinteni Tolvai Reni posztját: