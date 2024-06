Ettől megdobban minden magyar szív! Megjelent Lotfi Begi és Tolvai Reni új dala - Videó!

Ezer közül is megismerjük azt a népdal motívumot, amelyet a sláger gyáros producer, Lotfi Begi épített be tavaly, a világ több pontján híressé vált nemzetközi koprodukcióban készült dalba. Ennek készült most el a magyar nyelvű verziója: „Te meg én” címmel és Tolvai Reni gyönyörű énekhangjával. Mindkettőjük számára szerelemprojekt volt ez, hiszen személyes élményeik vannak a dal kapcsán. Ezekről is meséltek a premier alkalmából.