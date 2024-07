Mindenkinek kikerekedett a szeme attól, amit Richter József csinált: videón a döbbenetes húzás

Richter József nagy felfordulást okozott egy balatonlellei gyorsétterem parkolójában, ugyanis olyan kocsival érkezett, amilyet ritkán látni a hétköznapokban. A cirkuszművész belépőjétől mindenkinek elállt a szava, aki csak arra járt és persze a közösségi oldalain is odáig voltak érte.

Richter József olyat tett, amitől mindenkinek elállt a szava (Fotó: Kovács Tibor)

Érkezni tudni kell

A cirkuszművész két holland fríz lóval és egy az ókori római arénákban használt lovaskocsival hajtott be a gyorsétteremlánc autós sorába, hogy megrendelhesse a kedvenceit ebédre. Sőt, egy szendvicset még útközben meg is evett. A videóért a rajongók persze teljesen odavoltak:

Ötletben nincs hiány! Lazán, kellő eleganciával...megadja a módját! Na meg azok a gyönyörű lovak!

Bár olyan is akadt, aki nehezményezte, hogy a lovak nem kaptak az étteremben kapható sárgarépa korongokból.

Szoboszlai Dominikot másolja Richter József?

Egyeseknek azonban az is feltűnt, hogy a videó sokban hasonlít arra a reklámra, amit az Európa Bajnokság előtt Szoboszlai Dominikkal forgattak le. A promóciós videóban a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya hajt be hasonlóan az étteremhez és kéri a kedvenc menüjét, persze ő kocsival teszi mindezt. Bár valóban van némi hasonlóság, a rajongók szerint Richter József videója sokkal izgalmasabb és kreatívabb, hiszen egy hasonló lovaskocsi egyáltalán nem mindennapi látvány. Bár biztosan akadnak jó páran aki "beérnék" a sztárfocistával is. Sőt, vannak olyan követői is, akik szerint akár el is vihette volna magával Dominikot, hogy megmutassa neki, milyen az igazán jó reklám.

Richter József zsiráfjaival romantikázik

Minden nő álma egy romantikus piknik, rózsaszirmokkal, virágcsokorral és sok finom falattal. Ezt az idilli pillanatot láthatjuk Ifj. Richter József, a nagykőrösi safari park tulajdonos legfrissebb Instagram-posztjában is. Valami mégsem stimmel: a jóképű direktor a videón magányosan falatozik, női társaság hiányában két rothschild zsiráfjával, Namibivel és Arseniy-el osztja meg a tetszetős gyümölcstálat.

Richter József nemrégiben Hajdú Péter műsorában árulta el, hogy válása után „második gyermekkorát” élte, de úgy érzi, lassan készen áll egy új, komoly kapcsolatra.