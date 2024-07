Köllő Babett: „Lenyűgöz a cirkusz precíz világa”

Köllő Babett Európa legszínvonalasabb cirkuszi műsorának műsorvezetője volt, amely csütörtöktől vasárnapig várta a nézőket.

Köllő Babettet lenyűgözi a cirkusz világa (Fotó: TV2)

Kibővített műsor, különleges meglepetések

Babett lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy káprázatos műsornak lehettek részesei a jelenlevők. „Idén másodszorra voltam háziasszonya a Cirkuszok Éjszakájának és már az első nap fantasztikus volt.

Azt szeretem az egészben, hogy amint elmondom a felkonfokat, én is nézőként nézhetem az előadást, és tényleg ámulatba ejtő.

Számomra is új volt a műsor, most láttam először. Csütörtökön meglepetés vendég is volt, a Zuma Zuma tánccsoport behozott a porondra egy nagy zebrás dobozt, amelyből Gáspár Győzőt varázsolták elő. Nagyon meglepődött a közönség és imádták a produkciót: ő énekelt és a táncosokkal előadtak egy koreográfiát, nagyon szórakoztató volt.”

A műsorvezető elárulta, hogy az első nap mindig sokkal nehezebb, hiszen nagyon pontosan kell tudnia, hogy mi, hol helyezkedik el és ebben nem lehet hiba.

„Egyik oldalról tűz, másik oldalról lovak, szerencsére az állandó porondmester, Réz Tamás mellettem volt és segített, hogy ne rontsam el”– mesélte nevetve.

Köllő Babett Rioval, a világ jelenleg legnagyobb papagájával (Fotó: Köllő Babett)

Volt már lehetősége belekóstolni a cirkusz világába

Köllő Babett 2018-ban kezdett belelátni a cirkusz világába és működésébe, mint mondja, azóta lenyűgözi.

„A »Csak show és más semmi« műsor keretein belül ismertem meg Ifj. Richter Józsefet, illetve Vincze Tündét, aki a produkciókat betanította nekünk.

Itt emberfeletti teljesítmények vannak és mivel én magam is nagyon precíz vagyok, ezért az tetszik a legjobban a cirkuszban, hogy minden tűpontosan ki van számolva. Mindennek másodpercre pontosan kell működnie, minden eszköznek a helyén kell lennie és őrületes fegyelem kell az egészhez, hiszen emberéletek múlnak rajta. Egyébként is szeretek úgy dolgozni, hogy minden rendben van körülöttem, hiszen a televíziózás is hasonlít ehhez, de élőben megtapasztalni ezt a fegyelmezettséget, egészen szédületes élmény.

A csinos műsorvezető elmesélte nekünk, hogy a mostani műsorszámban a legfiatalabb artista alig tíz éves, és a Cirkuszok Éjszakáján kibővített műsorszámokkal kápráztatták el a nézőket: ide látogatott a németországi Circus Krone, de Spanyolországból, Olaszországból, Mongóliából is érkeztek művészek, a legelismertebb cirkuszfesztiválok sztár artistái is helyet kaptak a műsorban.