Köllő Babett meglepő dolgot csinált a konditeremben, ilyet se sűrűn lát az ember - Videó

Köllő Babett gyönyörű, szórakoztató, kedves és csak úgy sugárzik belőle a pozitivitás. Nem csoda, hogy ilyen sokan rajonganak érte, Instagramon is már több mint 274 ezresre duzzadt a követőtábora. A közösségi oldalán időnként csábító fotókkal jelentkezik, de rendszeresen rak ki poénos posztokat is – most is így tett.

Köllő Babett

Köllő Babett a konditeremben készített egy videót, amin az látható, hogy feszes sportruhában, felmosóval a kezében odamegy az egyik kondigéphez, majd elkezd csábító módon felmosni, és közben elég furcsán edzeni – az egész annyira meglepő és persze vicces, hogy még ő maga is elneveti magát.

Egy újabb indokolatlan takarítós videó a teremből. Amúgy ebben a melegben muszáj feldobni magunkat valamivel! Igyatok sok folyadékot és vigyázzatok magatokra. Amúgy ti is mentek ilyenkor edzeni vagy a nagy melegre való hivatkozással otthon maradtok? Megjegyzem jóval kevesebben voltunk ma,bár ez a nyaralós szezonnak is betudható. Mondjuk nálunk az sem lehet kifogás.😂

– írta Köllő Babett a mókás videóhoz.

Itt lehet megtekinteni Köllő Babett posztját: