Nagy Feró megdöbbentő vallomása: Itt hagytak az unokák

Nagyon élvezem, amikor itt vannak, medencézni is szoktunk és általában főzök is nekik. Mindig megrendelik, mit kérnek. Van egy nagy kedvencük, Patrik, a legidősebb találta ki. Tulajdonképpen főtt spagetti vajjal, de ha bármi mást ráteszek, sajtot például, már nem jó. Ha megkérdezem, mi legyen az ebéd, már tudom is a választ: Patrik tészta!