Gáspár Zsolti: Amíg élek, hálás leszek az orvosoknak

Ugyanakkor, ha az ott dolgozó orvosok nincsenek, talán ma is küzdelmes lenne Nikolasz élete. De szerencsére ott voltak és ott vannak ma is, így egy boldog, tehetséges, jóképű és legfőképpen egészséges srác apukája lehetek. Ezért is természetes számomra, hogy évente többször meglátogatom az orvosokat, ápolókat és persze a kis betegeket is az intézménybe, és kedveskedek nekik valami csekélységgel.